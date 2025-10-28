Tris di Fancello e il Savarna vola. Brilla l’Only Sport

L’impresa della settimana, nel girone F di Prima Categoria, è dell’Only Sport Alfonsine che piega 3-2 (36’ pt Bolognesi (O), 41’ pt Bianchi, 7’ st Bandini (O), 25’ st D’Amico (O), 47’ st M. Mazzoni) il Reno Molinella, secondo in classifica. Molto bene anche il Savarna che supera 4-3 (8’ pt Buoso (P), 17’ pt e 21’ pt Fancello, 29’ pt Bezzi, 41’ pt Schincaglia (P), 5’ st Colombani (P), 19’ st Fancello) la Portuense Etrusca, terza e la raggiunge in classifica: decisiva la tripletta di Fancello (nella foto), salito a 6 gol. Bene il Frugesport che vince 2-1 (11’ pt Negrini (F), 23’ pt Salami (F), 23’ st Del Puente) contro l’Olimpia Quartesana. La giornata positiva delle ravennati prosegue con l’ottimo pareggio 1-1 (7’ pt Donati (Cot), 40’ pt Boselli) del Cotignola con la Nuova Codigorese. Pari in extremis del Centro Erika a Consansolo: 1-1 (43’ pt Malka (Co), 48’ st Verlicchi). Infine l’unica sconfitta bizantina arriva nel derby di Fusignano dove il Real cade 1-3 (7’ pt Nicoletti (RF), 24’ pt R. Innocenti, 8’ st Scarlatella, 38’ st rig. Formigoni) contro la Stella Rossa. Nel girone G il Savio dilaga 4-0 (42’ pt rig. Ferrani, 46’ pt K. Vukay, 20’ st F. Vucaj, 40’ st Notarfrancesco) a Santa Sofia. Pareggia 1-1 (8’ pt Castellucci (Ve), 11’ st Sartoni Marchi) la Virtus Faenza a Vecchiazzano mentre il Fosso Ghiaia cade in casa 1-2 (3’ st Felli (F), 10’ st rig. Broletti Zanotti, 50’ st Valli), con la Pianta.

u.b.