Tris di fotografi con le immagini dell’alluvione. A Faenza espongono Iorio, Tassinari e Tazzari

La prossima mostra alla Bottega Bertaccini (corso Garibaldi 4, Faenza), sarà inaugurata alle 18 di oggi e presenta le opere di tre fotografi che hanno rivolto il loro occhio al territorio, lasciando una testimonianza in alcune pubblicazioni che resteranno nel tempo. Come dice la poetessa Silvana Stremiz: “Le fotografie sono la nostra memoria nel tempo, quando i nostri ricordi iniziano a perdersi nel tempo che passa”. Oggi alle 18 è in programma l’inaugurazione della mostra ’E’ ancora maggio. Fotografie dalle alluvioni del 2023’, con opere di di Luigi Iorio, Raffaele Tassinari e Luigi Tazzari.

Iorio è nato nel 1982 a Napoli dove ha vissuto fino ai 25 anni. Dopo aver girato l’Italia da nord a sud, nel 2007 si trasferisce a Reggio Emilia. Dal 2012 vive e ha il suo studio a Lugo di Romagna. Ha pubblicato il libro “ Era di maggio – L’alluvione del 2023 e il dopo in Romagna” (Editore Orizzonte).

Raffaele Tassinari, classe 1953, è nato professionalmente a Bologna, dove ha frequentato il corso di fotografia presso il Dams. Dal 1990 risiede e lavora a Faenza come fotoreporter collaborando con numerose testate locali. Pur utilizzando il digitale, impiega anche l’analogico con tecniche ottocentesche come la callitipia e la cianotipia. Le sue immagini compaiono nel libro di Stefano Saviotti e Miro Gamberini “L’acqua sopra i ponti” (Yanez libri).

Tazzari è nato a Ravenna nel 1957. All’età di 13 anni inizia a fotografare con una macchina di fabbricazione sovietica regalatagli dal fratello. Nel 1983 diventa fotografo professionista. Negli anni ha collaborato con l’agenzia fotografica Grazia Neri e con Gamma Presse Images di Parigi e ha realizzato servizi fotografici per periodici e riviste nazionali. Le immagini esposte sono tratte dal suo libro “Romagna mia... per non dimenticare” (Edizioni LGN). La mostra resterà aperta fino al 7 giugno nei seguenti orari: 9-12.30 / 15.30-19. Chiuso domenica e lunedì mattina.