Tris di spettacoli teatrali per bimbi al Rossini di Lugo

Sarà lo spettacolo ’La Regina delle Nevi’, domenica, ad aprire ’Teatro Rossini’ la rassegna dedicata alle famiglie, con la direzione artistica della Drammatico Vegetale-Ravenna Teatro e sponsorizzata dal gruppo Hera. Il cartellone prevede la messa in scena di tre spettacoli dedicati ai bambini. Con questa iniziativa si vuole sottolineare l’attenzione che il Comune di Lugo e il Teatro Rossini hanno sempre avuto nei confronti delle giovani generazioni, promuovendo anche forme d’arte e di partecipazione alla vita culturale per la parte di popolazione dei giovanissimi. ’La Regina delle Nevi’, di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale (quest’ultimo è anche regista), vede come protagonista Alice Bachi (consigliato per bambini dai 4 agli 11 anni). Lo spettacolo ha come protagoniste due figure femminili: la sovrana che con i suoi poteri strega gli umani riducendoli ad automi privi di memoria e di sentimenti e Gerda, una bambina che affronta mille peripezie per liberare il suo amico Kay, prigioniero della Regina delle Nevi. Questo è lo sfondo sul quale, come in un gioco di specchi s’innesta la storia di Margherita, una ragazza che da bambina, insieme al suo amico del cuore Giacomo, amava ascoltare la favola della Regina dalla voce della nonna.

Margherita non ha mai dimenticato quella favola, ma, al contrario della bambina del racconto, non ha mai trovato il coraggio per affrontare e sconfiggere le sue paure dare un ’lieto fine’ anche alla sua storia personale. Grazie ad un sogno Margherita, ormai adulta, torna nella casa della nonna, dove ascoltava la storia di Kay e Gerda. Riscopre i luoghi della sua infanzia ritrovando quello che amava di più: un armadio con uno specchio che diventa una porta che le permette di mettere in relazione favola e realtà, passato e presente. Margherita affronta e supera le sue paure e, sconfiggendo la Regina delle Nevi, diventando finalmente davvero ’grande’. Il 29 gennaio sarà la volta di ’Nel bosco addormentato’, scritto da Stefania Marrone e Cosimo Severo, che ne è anche regista.

La storia racconta di un buffo mondo di fate improbabili, dove la luna parla e il principe è nero, dove l’amore trionfa tra maldestri incantesimi e immancabili appuntamenti del destino. Ci sono la fata Bianca – che è la più bella, sola e potente – la fata Brutta, chiacchierona e smemorata, e la fata Muta, il cui tocco di classe manda in bestia la sgraziata collega. E ovviamente c’è la principessa (bambini 4-10 anni, come il successivo). Domenica 19 febbraio chiuderà la rassegna ’Rumori nascosti’, progetto e regia Emanuela Dall’Aglio; interpreti Emanuela Dall’Aglio, Riccardo Paltenghi. Ispirata al libro ’Lupi nei muri’ di Neil Gaiman, una fiaba nuova, inedita, eppure senza tempo, ricca di archetipi e percorsi della fiaba antica. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 16. Prezzo biglietti (posto unico): Adulti 6 euro; bambini 4. Info e prenotazioni: Fondazione Teatro Rossini, Piazzale Cavour, 17, a Lugo; 054538542; www.vivaticket.com