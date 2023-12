"Trofeo Bandini a Faenza. Sconcertati, non ci saremo"

Il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli affida a Facebook tutta la sua amarezza per lo spostamento del Trofeo Bandini. "Il 10 dicembre – scrive – si svolgerà a Faenza la 30esima edizione del Premio Lorenzo Bandini grande pilota della Ferrari di origini Brisighellesi che, come sapete, morì in un terribile incidente di gara durante il GP di Montecarlo nel 1967. Siamo rimasti increduli e sconcertati di fronte della decisione dell’associazione che detiene il marchio della manifestazione, di farla svolgere a Faenza soprattutto nella ricorrenza del 30 esimo anniversario del Premio. Non conosciamo le motivazioni né quali interessi essa nasconda. Rimane il comportamento di chi ha ignorato l’interesse ed il piacere della propria collettività di essere protagonista di un evento cosi radicato ed importante. Per questo motivo l’amministrazione comunale di Brisighella non parteciperà alla manifestazione denominata Trofeo Bandini".