Trofeo Bandini. Il premio a Lando Norris

Torna l’appuntamento tanto atteso, soprattutto dagli amanti della Formula 1: il Trofeo Lorenzo Bandini, premio istituito nel 1992 in memoria dell’omonimo pilota, che da oltre trent’anni porta nel nostro territorio piloti di spicco conosciuti a livello internazionale. È Lando Norris quest’anno il vincitore che ritirerà il premio 2023 a Faenza il 10 dicembre, giovanissimo pilota inglese della McLaren che sarà accompagnato dal team principal Andrea Stella.

Quest’anno è la sua quinta stagione in Formula 1 e ha collezionato 5 podi. Al momento è settimo in classifica, con 136 punti, e si sta avvicinando al suo record del 2021 quando arrivò sesto nella classifica finale del Campionato di Formula 1, totalizzando 160 punti. Schumacher, Räikkönen, Alonso, Massa, Vettel, Hamilton, Verstappen e Leclerc sono solo alcuni campioni che sono stati premiati negli anni, insieme ai dirigenti d’azienda e alle scuderie motoristiche come Ferrari e Mercedes. Quest’anno è il turno di Norris, scelto da un apposito comitato.

"Lando Norris per quest’anno è la scelta giusta – dice il presidente del Trofeo Lorenzo Bandini, Francesco Asirelli – è supportato anche dall’ottimo lavoro dell’ingegnere italiano Andrea Stella".

La premiazione avverrà a Faenza alle 11. "È difficile portare un’auto a Faenza – dice Massimiliano Penazzi, vicepresidente del trofeo Lorenzo Bandini – è un evento da preservare; ringraziamo l’amministrazione comunale e auspichiamo che riesca ad aiutarci nel chiamare i vari personaggi. Del Trofeo Bandini si dice che porti fortuna – continua – e durante gli anni i piloti scelti per essere premiati hanno ottenuto risultati straordinari, quindi crediamo in questo alone di fortuna che ha il Trofeo e ne auguriamo tanta a Norris".

Il premio negli anni è diventato motivo di ritrovo, ricchezza e crescita per tutta l’Unione della Romagna Faentina. "Il Trofeo Bandini – dice infatti anche il vicesindaco Andrea Fabbri – è ormai una tradizione consolidata che sta crescendo sempre di più. È un evento che porta ricchezza all’Unione della Romagna Faentina e all’interno di essa l’associazione lo sta facendo diventare un evento fondamentale; inoltre, dà credito a Faenza come fulcro della Motor Valley".

Il Trofeo Bandini premierà anche la Formula E, a cominciare dal presidente Alejandro Agag al quale verrà consegnato il premio al prossimo Gran Premio di Roma.