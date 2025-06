Trofeo dei territori,. Ravenna si fa valere

Un oro ed un argento. Ecco il bilancio del Comitato territoriale della Federvolley di Ravenna alle finali del Trofeo dei territori di beach volley (ex Trofeo delle province) dell’Emilia-Romagna, svoltesi a Cesenatico nell’arco di due giornate di gare, cui hanno preso parte tutti gli otto comitati, da Piacenza a Rimini, sia sul fronte maschile che femminile. Sul gradino più alto del podio di questa competizione U15 è andata la rappresentativa maschile, guidata da Giovanni Briccoli, che ha centrato un percorso netto (tutti 2-0), superando i quattro ostacoli presentatisi di fronte e culminati col successo su Ferrara nella partita conclusiva che valeva per la medaglia d’oro.

Il Comitato territoriale di Ravenna, presieduto da Umberto Suprani, ha bissato il successo dello scorso anno. A comporre la delegazione giallorossa erano, nella squadra A, Alessandro Camilli e Filippo Bezzi; nella B, Lorenzo Bordet e il figlio d’arte Brando Leonelli. Tutti questi giovanissimi sono tesserati per il Porto Robur Costa, ma per il beach difendono i colori dell’Orbite. In campo femminile invece, la formazione ravennate ha ceduto 0-2 nella finalissima alla rappresentativa di Parma. Per arrivare all’atto decisivo, le ravennati avevano sconfitto Reggio Emilia e Modena, e poi Ferrara in semifinale. A difendere i colori del comitato di Ravenna, allenate da Enrico Piccinini, sono state Viola Grilli e Martina Venturi (squadra A), Giulia Tomassini ed Alice Tassinari (B), tutte portacolori dell’Olimpia Teodora tesserate con Powerbeach, che hanno effettuato un gran salto di qualità dopo il 6° posto di dodici mesi fa.

A conferma del livello raggiunto dai beacher ravennati, sono poi arrivate le convocazioni per il collegiale – che si tiene in questi giorni sempre a Cesenatico – per la selezione regionale al Trofeo delle Regioni U16, in programma a Locri, a metà luglio. Nello specifico, sono stati chiamati Enrico Capucci per il Porto Robur Costa/Orbite; Greta Scapeccio, Margot Piraccini, Nicole Balzani (Olimpia Teodora) e Isotta Tognon (Volley Academy Manù Benelli).