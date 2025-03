Valentina Benini e Federico Strocchi e Valentina Benini si aggiudicano il trofeo ’Oremplast’, torneo nazionale di terza categoria, andato in scena con formula Rodeo Weekend sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. Sui campi in terra battuta il 17enne 3.1 portacolori del Tennis Club Riccione dopo aver esordito regolando 4-0 5-3 Filippo Conti (3.3, Cacciari Imola), in semifinale ha eliminato per 4-2 4-1 il padrone di casa Jacopo Liverani, n.3 del seeding, e in un’avvincente finale si è imposto 4-2 4-5(3) 7-3 su Felix Legnani (3.1, Virtus Bologna). Quest’ultimo nei quarti aveva sbarrato la strada per 4-2 4-0 a Ian Catallo (3.3, Tc Faenza) e poi in semifinale ha superato 4-1 5-3 Gianfilippo Falconi (3.2, Ct Zavaglia Ravenna). Nella competizione femminile (disputata sui campi in sintetico della Oremplast Tennis Arena) ha rispettato sino in fondo il ruolo di numero 1 del tabellone Valentina Benini (3.1, Ct Cacciari Imola), che in semifinale ha sconfitto con un periodico 4-2 Paola Israelachvili (3.4, Ct Bologna) e poi nel match clou con un doppio 4-1 si è aggiudicata il derby con la compagna di club Arianna Maltese (4.1), prevalendo in semifinale per 4-2 2-4 7-5 su Valentina Giulianini (3.3, Ct Cervia), terza testa di serie.