Trógn, ovvero essere tristi e malinconici

Trógn è un termine del dialetto romagnolo caduto in disuso anche da parte di chi continua a esprimersi con la parlata popolare. Significa triste, indisposto, melanconico o mogio mogio. Un termine che, per similitudine, rimanda all’atteggiamento del pollo che quando è triste sta tutto arruffato, tanto da sembrare gonfio. "Che burdël e’ sta tót trógn" (Quel bambino sta tutto mogio) diceva la mamma del bimbo che covava malanni. Il faentino Antonio Morri, nel suo Vocabolario Romagnolo-Italiano del 1840 suggerisce anche il significato di adirato o alquanto alterato da apprensioni e accigliato per ira o malinconia tenendo il ciglio basso. E traduce "Fês trógn" con "Far crespello delle ciglia", mostrandosi pensieroso.