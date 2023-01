Troilo, il comandante della Brigata ’Maiella’

Una foto che è pure un documento storico: di spalle, col cappello in mano è l’avvocato Ettore Troilo, comandante della Brigata Maiella che il 5 dicembre del 1944, dopo tre giorni di combattimenti “liberò Brisighella dall’invasore tedesco” come reca un passaggio della lapide affissa nel 1974 in piazza Carducci. Con lui ci sono diversi partigiani della Maiella che rendono omaggio (siamo a metà degli anni 60) ai compagni morti durante i combattimenti e sepolti nel locale cimitero. L’eroica Brigata venne sciolta dallo stesso Troilo il 15 luglio 1945 proprio nella piazza di Brisighella.

A cura di Carlo Raggi