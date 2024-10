Tronchi lungo il Savio, è iniziata la rimozione

Partita l’attività per rimuovere i tanti tronchi d’albero che si sono accumulati dopo l’alluvione di settembre sotto il ponte di Castiglione, al confine tra il territorio comunale di Cervia e quello di Ravenna. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Ufficio di Ravenna, spiega una nota del Comune, "è al lavoro per la rimozione e ha assicurato che il materiale legnoso sarà allontanato dall’alveo del fiume Savio entro questa settimana e trasferito con camion in alcuni punti di stoccaggio esterni all’area fluviale in attesa della destinazione finale". L’intervento, iniziato ieri, interesserà anche la zona della Chiusa di Castiglione, mentre la prossima settimana si procederà a rimuovere anche il materiale legnoso fermo sui piloni

del ponte ferroviario tra le località di Savio di Cervia e Savio di Ravenna. Inoltre, il Comune si è attivato con la Provincia, alla quale compete la manutenzione della struttura del ponte di Castiglione, per chiedere informazioni tecniche relative alla situazione strutturale. L’Amministrazione è in attesa della risposta ufficiale della Provincia, che ha informalmente prennunciato di aver già affidato i lavori di manutenzione straordinaria.