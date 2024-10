Tronchi sulla spiaggia: "Vanno rimossi da Hera. Inviata una segnalazione"

Detriti, rami ma anche veri e propri fusti d’albero sradicati molto probabilmente dalla forza dell’acqua durante gli ultimi eventi alluvionali che hanno interessato i fiumi del territorio nei giorni scorsi. Si tratta di una distesa enorme di tronchi di tutte le dimensioni, trascinata fino al mare Adriatico, che ora ricopre gran parte della spiaggia di Marina di Ravenna. E naturalmente, oltre a rendere inaccessibile lunghi tratti di arenile, fa preoccupare ancora di più i cittadini per le conseguenze che si potrebbero venire a creare se quella montagna di tronchi non venisse rimossa.

Come spiega in buona sostanza il direttore della Cooperativa Spiagge Ravenna, Riccardo Sintoni, rami e alberi sradicati che si sono poi andati a depositare sull’arenile di Marina di Ravenna vanno considerati alla stregua di rifiuti e devono essere rimossi da Hera. La multiutility, che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale e già svolge servizi di pulizia analoghi, dovrà intervenire per rimuovere i tronchi nei prossimi giorni.

A questo proposito sempre Sintoni spiega che proprio dalla Cooperativa Spiagge Ravenna che dirige, è stata inviata una segnalazione a Hera ma anche al Comune.

In particolare, la segnalazione affinché siano rimossi al più presto rami e tronchi dalla spiaggia di Marina di Ravenna, è stata mandata per conoscenza anche all’assessore all’Ambiente Gianandrea Baroncini. A questo punto si attende che nei prossimi giorni l’arenile venga liberato dai tronchi.