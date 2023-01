"Troppa gente sul treno E ho rinunciato al viaggio"

Una piccola odissea ferroviaria è quella che ieri ha visto protagonisti alcuni cittadini di Brisighella, che hanno dovuto abbandonare il proposito originario di raggiungere Firenze, o vederlo realizzato solo al termine di un viaggio ben più macchinoso di quanto si aspettassero. L’affollamento sul treno partito alle 8.18 da Faenza in direzione Firenze, ha infatti costretto le Ferrovie a cercare un bus sostitutivo sul quale dirottare parte dei passeggeri. Il bus è partito più o meno in contemporanea al treno, con a bordo cinquanta persone, diretto a Firenze senza scali intermedi. Un lettore, che aspettava il treno a Brisighella, racconta però di non essere riuscito a salire sul convoglio per via dell’affollamento. A quel punto è tornato a Faenza con mezzi propri, per salire su un secondo bus sostitutivo, che però sarebbe partito solo oltre le 11 del mattino: sufficientemente tardi perché decidesse di rinunciare al viaggio a Firenze. Una scelta che hanno preso evidentemente anche altri: alla fine quel bus è partito con appena quattro o cinque posti occupati su cinquanta. Un disguido dovuto al fatto che il terzo bus sostitutivo era attivo solo sulla tratta fra Ronta e Borgo San Lorenzo: nessuno, commentano dalle Ferrovie, si aspettava un simile affollamento di passeggeri il 4 gennaio. Ecco il motivo della necessità di ricorrere a bus sostitutivi. I treni normalmente attivi sulla linea Firenze-Faenza sono di dimensioni modeste: contano spesso due sole carrozze, e si presentano come convogli dall’apparenza ‘metropolitana’, quali infatti sono, considerando l’utilizzo che ne fanno gli abitati dei comuni collinari e montani della città metropolitana di Firenze, i cui confini si spingono fino a una ventina di chilometri da Faenza (Brisighella è il solo comune emiliano-romagnolo toccato dalla tratta).

La linea Faenza-Firenze è una ‘sopravvissuta’ fra quelle che attraversano l’Appennino: per trovarne altre, seguendo la catena montuosa in direzione sud-est, bisogna spingersi fino alla Roma-Falconara e alla Roma-Pescara. La ‘faentina’ fu tenuta attiva dalle Ferrovie quale alternativa alla linea Bologna-Firenze qualora su quest’ultima si fossero verificati guasti o attentati (l’Italia usciva dagli Anni di Piombo), e dal 2000 si è ritagliata un suo ruolo quale rotta dal profilo anche turistico, complici il Treno di Dante e le sorprendenti vedute sul paesaggio che si incontrano nei tratti fuori dalle gallerie. Per chi abita nella vallata è fondamentale: la vita fra collina e montagna, per coloro che abitano a Brisighella o Marradi, è più semplice rispetto a quella di chi è nato nelle valli imolesi, forlivesi o cesenati. La ridotta dimensione dei treni causa però di tanto in tanto sovraffollamenti, che in particolari situazioni possono portare i capitreno ad optare per non far salire ulteriori passeggeri: la decisione è normalmente a loro discrezione, una volta constatata l’abbondanza di persone a bordo.

Filippo Donati