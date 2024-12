Troppa incuria in città, ecco perché non ho votato

Uno dei tanti, ma non ingiustificati motivi, del perché per la prima volta non sono andata a votare è per l’incuria in cui la mia preziosa città è tenuta. Un esempio? Si venga in piazza Baracca e si osservi la spropositata altezza degli alberi che la ‘ornano’ letteralmente (platani).

Ora a mio pagamento attendo che le persone preposte vengano a ripulire la poltiglia formatasi sotto le tegole. Tutti gli anni, da diversi anni, è la stessa storia. Dovrei anche disturbarmi a votare? Perché? Per chi? No, fino a quando non dimostranno rispetto anche per i vecchi non andrò. Se ne disinteressano? Per me non sarebbe una sorpresa. Cerchino di stare bene e se vogliono ci facciano ricredere con i fatti.

Lettera firmata

Sinistra Italiana

lancia un appello

Sinistra Italiana Ravenna lancia un appello a tutte le persone, le realtà che vogliono impegnarsi per il futuro della città e del territorio. In vista delle prossime elezioni comunali, stiamo componendo una lista eco-socialista e femminista, aperta a cittadini e cittadine di ogni età, competenza e provenienza, che abbiano il desiderio di lavorare insieme per contrastare l’emergenza ambientale e sociale. Per saperne di più è possibile contattarci via email sinistra.ravenn@gmail.com o al 333-4220204.

Sinistra Italiana Ravenna