Troppe abitazioni colpite "Convertire gli uffici in case"

Il panorama abitativo di Faenza, come molti sospettavano, finirà probabilmente rivoluzionato dall’alluvione. È questo uno dei lasciti di lungo periodo che già si è reso evidente a un mese dai primi allagamenti. A modificare la geografia antropica della città saranno verosimilmente una serie di elementi che lunedì sera il sindaco Isola e l’assessore alla Protezione civile Massimo Bosi hanno elencato dinanzi al consiglio comunale: fra questi in primis la devastazione che l’alluvione ha portato in Borgotto – dove si sono registrati danneggiamenti alle fognature – e nella zona rossa del Borgo, in cui si valuterà anche se rifare ex novo l’impianto fognario principale.

Ma non è tutto: sono stati 248 gli alloggi Acer, destinati all’edilizia sociale, direttamente coinvolti dall’alluvione, fra i quali si contano 35 appartamenti evacuati. Una mole considerevole, derivata dal fatto che buona parte dell’edilizia popolare faentina era concentrata proprio in alcune delle aree più danneggiate, tra le quali via Cimatti (nella zona rossa del Borgo), via Sant’Ippolito, via Ponte Romano, via Giangrandi e via Manfredi (la parte del centro storico invasa dal Lamone), via Chiarini (nel Borgotto), via Lacchini (all’Orto Bertoni), ma anche corso Garibaldi.

Strade in cui molti residenti non hanno ancora fatto ritorno: si stima che siano circa duemila i residenti delle aree danneggiate ancora ospitati da amici e parenti.

La situazione potrebbe in parte cristallizzarsi: che il panorama abitativo della città stia andando incontro a uno sconvolgimento è del resto un sentore ormai comune. Il sindaco Isola su quest’ultimo punto ha aggiunto un elemento, volto probabilmente a fare sì che la città, "considerate le dimensioni esigue del mercato immobiliare", non finisca col trovarsi travolta da un’emergenza abitativa più grande di quella che già si profila all’orizzonte: "È in corso un confronto con le agenzie immobiliari e i proprietari di appartamenti. È stata avanzata una proposta che abbiamo fatto nostra, e cioè quella di fare sì che i luoghi adibiti a uffici possano diventare, tramite un percorso burocratico leggero, nuovi spazi di accoglienza abitativa, cioè nuovi appartamenti".

Il cambio d’uso potrà permanere per un massimo di 180 giorni: gli ambienti dovranno includere la presenza del bagno, di una cucina e una dimensione minima dei locali.

