Troppe infiltrazioni nelle ex Cova. Il palazzo chiude per verifiche

Che non fosse in buono stato era noto da tempo, ma anche evidente da una semplice occhiata esterna: pezzi di intonaco staccato, finestre labenti. Ma ora il palazzo delle ex scuole Cova, il grande edificio con ingresso in via Cavour 7 che è stato a lungo anche la sede della scuola di musica Sarti, chiude temporaneamente e in via prudenziale, come fanno sapere dal Comune, a causa dei problemi al tetto: troppo imponenti i problemi di infiltrazioni per chiudere un occhio e continuare a portare avanti in quegli spazi le attività di sempre. "Chiudono temporaneamente e in via prudenziale, i locali delle ex scuole Cova di via Cavour in cui hanno sede diverse realtà associative faentine – si legge in una nota di Palazzo Manfredi –. La decisione si è resa necessaria a causa di importanti infiltrazioni di acque meteoriche in alcune parti dell’edificio e per poter effettuare una serie di verifiche tecniche per determinarne l’entità. Per ragioni di sicurezza è stato valutato che tali indagini strutturali siano incompatibili con il proseguimento delle normali attività svolte dalle associazioni che in quegli spazi hanno sede".

Certo, le prospettive non sono rosee: è possibile che alcune zone dell’edificio, le più colpite dai problemi di infiltrazioni, resteranno chiuse finché non verranno fatti dei lavori per sanare la situazione. Ci vorrà tempo, oltre che denaro. Difatti il Comune fa sapere che "attraverso un confronto con quelle realtà (le associazioni, ndr), l’amministrazione comunale è al lavoro per individuare spazi alternativi dove spostare temporaneamente le sedi delle associazioni stesse".