"Troppe volte ho sentito dire ’Non affitto a neri’"

Per curare i suoi 20 ettari di albicocchi e 6 di kiwi a Sarna, a cui si aggiunge un vigneto, Antonella Marchini si avvale dell’aiuto di quattro operai. "Me ne servirebbero almeno il doppio – dice – ma non si trovano".

Marchini, li cerca da anni?

"Sì. E la ricerca non sempre è soddisfatta, perché si trovano persone perlopiù straniere che faticano a parlare in italiano e non hanno nessuna esperienza nel settore".

La mancanza di formazione pesa?

"Sì. Con ogni persona nuova ricominci da capo a spiegare, non c’è nessuno che puoi mandare ’in autonomia’".

Quanto dura la stagione?

"È già iniziata: ora stiamo potando. Quando ho iniziato a lavorare c’erano squadre di potatori preparati, ora devi dare le forbnici in mano a qualcuno che non sa niente. Per spiegare provo a meccanizzare, dando tre regole".

Il problema della mancanza di personale si è accentuato negli ultimi anni?

"Sì, soprattutto dopo l’arrivo del 110% in edilizia. I miei operai più bravi se ne sono andati per quello".

Gli italiani mancano da tanto?

"Saranno almeno 20 anni che non si vedono. Però fino a qualche anno fa c’erano stranieri che parlavano la lingua e avevano la patente. Il problema è anche che il nostro settore è visto come quello di chi ’non è bravo a scuola’, ma non è così. Mi servirebbero persone che sanno fare a usare i macchinari".

La speranza maggiore sono i migranti?

"Sì, anche se il decreto flussi dice che ci vuole l’idoneità allogiativa per farli arrivare. Io ho provato ad andare in giro coi miei ragazzi cercando alloggi in affitto e mi sono sentita dire cose come ’No, ai neri non affittiamo’. Questo non è accettabile".

E poi c’è il problema dell’auto...

"Alcuni vengono in bici, qualcuno ha la macchina e prende su gli altri... Ma il discorso alloggio è il fattore più limitante, che rende tutto molto difficile".

L’anno scorso ad esempio come ha affrontato il periodo della raccolta?

"Ho dei figli molto giovani e hanno coinvolto alcuni amici che avevano appena dato l’esame di maturità. E così ho superato il mese più duro. Quando ero giovane gli studenti passavano tutta l’estate in campagna, ora non succede più".

Quale contratto offre ai suoi lavoratori?

"I contratti sono quelli agricoli, anche perché noi stiamo sotto al sole sempre: il giorno che piove non si lavora, l’anno in cui c’è stata la gelata l’impegno si riduce... Si fa fatica a fare un contratto a tempo indeterminato con orario d’ufficio. I quattro ragazzi che ho me li tengo stretti, sono bravi, sono qui da un po’ di anni. Però si sente che manca loro la formazione. Mi servirebbero ragazzi che sono andati a scuola e hanno studiato e sanno come far funzionare i macchinari".

