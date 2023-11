Troppi abbandoni, spostati i cassonetti

A seguito di continui abbandoni Hera in accordo con l’amministrazione comunale ha spostato i 2 cassonetti di colore grigio antracite per gli abiti usati all’interno della stazione ecologica in via Canale, 466 a Castel Bolognese. L’accesso ai contenitori sarà vincolato agli orari di apertura della stazione ecologica: dal lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; sabato dalle 9 alle 18; domenica dalle 9,30 alle 12,30. Per maggiori informazioni contattare il Servizio Clienti Hera 800.999.500.