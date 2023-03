Troppi ciclisti indisciplinati nella pineta di Classe

Domenica 26 marzo 2023, di approfondimento, squisitamente ambientale, nella pineta di Classe, partecipata da famiglie ravennati, con l’organizzazione del Comune di Ravenna e gestita dai volontari cacciatori dell’ATC Ra2 e dalle professionalità degli esperti, chiamati a prestare gratuitamente la loro opera.

Una bella giornata di sole e informazione, purtroppo disturbata dalla maleducazione dei cultori delle due ruote (i ciclisti, ndr). Che amano scambiare i sentieri pinetali per piste da corsa, dove dare sfoggio delle loro più recondite, forse, frustrazioni. Spingendo sui pedali, senza tenere conto che oltre ad esistere un regolamento specifico, su come percorrere i sentieri, esiste una “cosa” che si chiama, civile condivisione di un bene comune.

La cosa che risulta strana in tutto questo è che in autunno e inverno litigano coi cacciatori, in primavera con chi passeggia o partecipa a manifestazioni coordinate,

quindi visto che la costante risultano essere sempre i ciclisti, forse il comune nelle sue responsabilità gestionali e istituzionali dovrebbe creare un tavolo con le associazioni che vivono quei territori per trovare un equilibrio intelligente e rispettoso di tutti.

Un cittadino