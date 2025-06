Troppi giovani sbandati. La soluzione?. Genitori più più severi

Alcuni anni fa, è uscito un libro di due autori con l’intento di attualizzare il ’Galateo’ di Giovanni Della Casa, prete e letterato che nel Cinquecento scrisse un trattatello sulla buona educazione. Oggi la mancanza di senso civico, del rispetto degli altri e dell’ambiente sembrano dilagare. Si assiste spesso al vociare fino a tarda notte di giovinastri ubriachi per le strade, all’imbrattamento di muri delle case, a macchine e a motori smarmittati che vanno a tutta velocità incuranti spesso del pedone che sulle strisce tenta di attraversare, e le conseguenze poi le conosciamo. E che dire della distruzione di fioriere nelle vie, atte ad abbellire il nostro habitat, e di altri vandalismi all’ordine del giorno anche nella nostra città? Per non parlare della maleducazione di persone che, anche in uffici ed esercizi pubblici, trattano i clienti e gli utenti in modo spesso sgarbato. Raramente vedi un giovane alzarsi da sedere in un pullman per cedere il posto ad un anziano, e il linguaggio si è impoverito ed è spesso imbevuto di parole oscene. l’uso improprio poi dei cellulari si traduce spesso in un parlare ad alta voce in luoghi pubblici, evidente prova dell’incapacità di comunicare. Sono solo alcuni esempi di modi incivili ricorrenti.

Di chi è la responsabilità? della famiglia? della scuola? Anche e soprattutto! Senza il rispetto degli altri e dell’ambiente, non ci può essere autentico progresso. Ho incrociato per pura coincidenza una suora di clausura della nostra città che andava per una urgente richiesta farmaceutica. Era amareggiata perché un gruppetto di ragazzi adolescenti – e italianissimi – le hanno gridato. "Morte alle suore"! Umiliare in questo modo una persona anziana, suora o non suora, mi viene ancora una volta da chiedermi: "In quale stato di inciviltà ci troviamo a vivere, anche nella nostra vantata Ravenna? Pensavo che le urla indirizzate ai seminaristi o preti in gruppo con "Tira la red ch’e’ pasa i sturan" (Tira la rete che passano gli storni), fosse retaggio passato, Ma oggi la situazione è davvero peggiorata. Occorre più severità da parte dei genitori, e buon esempio!

Nevio Spadoni