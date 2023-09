"Troppi incidenti in Marcegaglia Vigilanza su appalti e subappalti" Cgil, Cisl e Uil esprimono preoccupazione per la sicurezza sul lavoro nello stabilimento ravennate di Marcegaglia, a seguito di almeno quattro incidenti che hanno coinvolto aree gestite da ditte in appalto. Chiedono l'intervento delle autorità di vigilanza e l'assunzione di misure per assicurare formazione, addestramento e pause adeguate.