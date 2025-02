"Troppi incidenti sulla ‘Bagnara’, le istituzioni devono intervenire"

Il pauroso scontro tra due auto, che si è verificato nella serata di sabato scorso a Villa San Martino all’incrocio tra via Provinciale Bagnara (SP 21) e via Canaletta registrando tre feriti (tra cui una bambina di 8 anni) che sono stati trasportati in ospedale in condizioni per fortuna di media gravità, fa tornare di stretta attualità la pericolosità della trafficata arteria provinciale. Come osserva Secondo Valgimigli, presidente della Consulta delle frazioni lughesi Villa San Martino e Zagonara, "quello che si è verificato sabato sera è l’ennesimo incidente lungo la via Provinciale Bagnara all’altezza della strada comunale Canaletta. Sono diversi anni che ci siamo attivati con gli organi competenti segnalando la pericolosità di quel tratto di strada provinciale, dove in un rettilineo di circa chilometri e nonostante la presenza di un autovelox fisso, i veicoli spesso sfrecciano a velocità incredibili".

Come cittadini – prosegue Valgimigli, che è impegnato in politica da 38 anni arrivando a ricoprire incarichi importanti come assessore al Comune di Lugo e assessore ai Lavori pubblici nella provincia di Ravenna – "il 19 luglio 2022 incontrammo l’allora sindaco di Ravenna nonché presidente della provincia, Michele de Pascale, per segnalare i pericoli lungo quel tratto di arteria, dovuti anche al notevole flusso di mezzi pesanti. Una strada che di fatto funge da circondario sud di Lugo. Il marzo dell’anno successivo, assieme all’ex consigliere comunale Guido Baldrati Folli, il quale risiede lungo il tratto di strada in questione, abbiamo invece incontrato l’ex prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, al quale abbiamo manifestato il disagio e la preoccupazione dei cittadini residenti. Da ultimo, vista la carica che ricopro, il 2 dicembre 2024, in una pubblica assemblea molto partecipata svoltasi qui a Villa San Martino, abbiamo manifestato anche alla sindaca di Lugo Elena Zannoni le insidie relative a quel tratto di strada. Inoltre, alla luce della prossima apertura del casello autostradale di Borello (nei pressi di Castel Bolognese, ndr), la situazione diverrà insostenibile. Ad oggi, nonostante il ripetersi di incidenti, non abbiamo ottenuto ricevuto nessuna risposta". Conclude il presidente della Consulta di Villa San Martino e Zagonara: "Alla luce dell’ennesimo incidente verificatosi nella serata di sabato scorso propongo, come consiglio di circoscrizione, di chiedere un incontro congiunto con il prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi, la sindaca di Lugo Elena Zannoni, la presidente della Provincia Valentina Palli nonché con il sindaco di Castel Bolognese con delega alla Viabilità provinciale, Luca Della Godenza"

Luigi Scardovi