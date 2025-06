Troppi pavoni, . Punta Marina chiede una soluzione

Pavoni ovunque. Punta Marina chiede una soluzione definitiva. Li avevano già portati via una volta, dicono. Con discrezione, forse per non allarmare nessuno. Erano troppi. Centosettanta, secondo alcune stime. Una colonia cresciuta in fretta, fuori controllo, tra le case e le pinete. Pavoni in stato brado. Belli da vedere, certo, ma ormai ingestibili. La popolazione non li sopporta più. Erano stati allontanati, forse spostati nella pineta. Forse solo nascosti agli occhi di chi, a un certo punto, non voleva più vederli. Ma oggi sono tornati. O forse non se ne sono mai andati davvero. La realtà è che si sono riprodotti, liberamente è continuano a farlo.

E ora la situazione è cambiata. Peggiorata. Non si tratta più di qualche esemplare esotico che colora il paesaggio. Ora sono ovunque: nei giardini, sulle ringhiere, sopra i tetti. Vivono in mezzo alla strada, come certi interrogativi lasciati troppo a lungo senza risposta. Dalle sei del pomeriggio fino a sera inoltrata, cantano. Alle quattro e mezza del mattino ricominciano, guarda caso prima delle campane del prete. Non è più un suono affascinante. È un assedio acustico. Il silenzio è diventato un ricordo. Il sonno un lusso. Ma non è solo una questione di rumore. I coppi dei tetti vengono smossi dal peso degli animali. Alcuni si inclinano, altri cadono. E se uno colpisse un passante? Di chi sarebbe la responsabilità? Le assicurazioni non rispondono. Il Comune si interroga? I cittadini aspettano.

E intanto c’è un altro problema, più concreto ancora. Gli escrementi. Ovunque. Nei cortili, sui marciapiedi, nei terrazzi. Le famiglie si svegliano e devono pulire. I turisti — quelli che iniziano ad arrivare con i primi fine settimana di giugno — si domandano se sia davvero questa l’accoglienza promessa. Siamo a Punta Marina, località balneare del litorale ravennate. Una zona che vive di turismo, di ospitalità, di decoro. E la stagione estiva sta per iniziare. Non si può più far finta di nulla. Non è più tempo di rinvii o silenzi imbarazzati. Qui la natura ha superato i margini della convivenza. E l’assenza di una risposta istituzionale sta diventando un problema politico, oltre che ambientale.

C’è chi propone di ricollocarli. Spostarli di nuovo nella pineta. Chi chiede interventi urgenti, risolutivi. Chi teme che, se non si fa nulla, il turismo ne risentirà. Perché un pavone che canta è un dettaglio folcloristico. Ma cento pavoni che urlano, che sporcano, che danneggiano, diventano una minaccia. Vivono in mezzo alla strada. E cantano. Sempre. Ma adesso non basta più ascoltare. Adesso bisogna decidere.

Franco Tozzi, Stefano Brunelli