Troppi piccioni in città. La campagna informativa

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna avvia una nuova campagna di sensibilizzazione sulle azioni utili per prevenire i disagi provocati dai piccioni in ambito urbano. La loro presenza, quando eccessiva, può causare problemi significativi: il guano è un potenziale vettore di germi patogeni e allergeni, oltre a essere altamente corrosivo per edifici e monumenti; la nidificazione può inoltre deteriorare le strutture edilizie e ostruire impianti di ventilazione, pluviali e grondaie.

La Regione ha approvato nel 2023 il piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città che prevede diverse azioni per contenere i rischi sanitari, ridurre i danni agli edifici e limitare le problematiche di decoro e igiene urbana. Le misure principali includono:

il monitoraggio e censimento delle colonie di piccioni;

la prevenzione della nidificazione e della posa attraverso l’installazione di reti e dissuasori, la chiusura di lucernai e varchi negli immobili, in modo particolare negli edifici non abitati;

la riduzione della disponibilità alimentare, con il divieto di somministrazione di cibo ai piccioni.

La collaborazione dei cittadini è quindi essenziale in quanto ogni proprietario di immobile o amministratore di condominio è tenuto ad adottare misure di prevenzione per limitare la presenza dei piccioni.

È vietato alimentare i piccioni sia negli spazi pubblici, sia nelle proprietà private. Il cibo lasciato all’aperto favorisce l’incremento della popolazione di volatili. È obbligatorio adottare misure per rendere inaccessibili i siti di nidificazione e di posa dei colombi. Tra le soluzioni consigliate, l’installazione di reti e griglie di chiusura e l’applicazione di dissuasori su cornicioni e balconi. I proprietari di immobili devono provvedere alla pulizia periodica delle superfici dove è presente guano di piccioni, effettuando interventi di sanificazione per prevenire rischi sanitari e preservare il decoro urbano.

Il rispetto delle norme sulla gestione della popolazione dei piccioni è regolato dal regolamento di igiene, sanità pubblica e veterinaria e dal regolamento di Polizia locale. Chi alimenta i piccioni o non adotta le misure necessarie per prevenire la nidificazione può incorrere in una sanzione amministrativa di 104 euro. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Urp del proprio Comune o consultare la pagina www.labassaromagna.it/Servizi/Controllo-dei-piccioni-in-ambito-urbano.