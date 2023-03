Troppi pochi bagnini di salvataggio: "Ne mancano 25 per la stagione"

A Ravenna mancano i bagnini di salvataggio

Ravenna, 25 marzo 2023 – Mancano receptionist, camerieri, baristi. E ora pure i bagnini di salvataggio. L’unica categoria tra gli stagionali che negli ultimi anni sembrava resistere, con un buon numero di giovani ogni anno, ha ceduto. Ne mancano 25 all’appello per coprire il fabbisogno della costa ravennate, da Casal Borsetti a Lido di Savio, e la Coop Spiagge, che gestisce il servizio, ha messo annunci per trovarli ovunque. "Non riusciamo a trovare il personale per completare l’organico – dice Maurizio Rustignoli, presidente della Coop Spiagge –. Lungo tutta la costa ravennate sono dislocate circa 90 torrette di salvataggio, considerati i giorni di riposo e i ’jolly’ per gli imprevisti, occorrono tra le 110 e le 115 persone per coprire il territorio. Pur garantendo, ovviamente, tutte le tutele dei lavoratori e i contratti nazionali di lavoro, ci ritroviamo a non avere persone a sufficienza. Il problema che come imprenditori abbiamo nella gestione degli stabilimenti balneari ora si ripercuote anche su questa tipologia professionale, che in passato era sempre stata molto ambita". Il bagnino di salvataggio non è una professione che può fare chiunque: occorre un brevetto. "Collaboriamo con tutti i soggetti che li rilasciano – prosegue Rustignoli – e siamo...