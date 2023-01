Troppo complicato rinnovare il passaporto

Ho deciso di rinnovare il mio passaporto e quello dei miei figli. Mi sono informata e ho seguito le istruzioni che sono sul sito della Questura, dove si chiede ai cittadini di prenotare esclusivamente on line un appuntamento così da evitare file e assembramenti.

Mi sono registrata, sempre seguendo le iscrizioni della Questura e da ottobre sto tentando di prendere un appuntamento. Non ho urgenza di rinnovarlo, ma almeno due, tre volte a settimana provo a prendere appuntamento e tutte le volte sullo schermo compare la stessa scritta: ’non ci sono disponibilità nelle strutture della tua provincia’. Ho provato a telefonare ma non risponde mai nessuno.

Sono anche andata di persona, ma mi hanno risposto che si poteva prenotare solo on line. L’altro sistema è quello di inviare una pec e ho fatto anche quello. Però la pec non ce l’hanno tutti, quindi significa che chi non ce l’ha per riuscire a prendere appuntamento deve rivolgersi a un’agenzia di pratiche o chiedere qualche amico che ne sia provvisto.

Il passaporto è un diritto, non dovrebbe essere così complicato rinnovarlo.

Lettera firmata

Ravenna