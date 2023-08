Troppo fredde le temperature della piscina

Come già segnalato in giugno su queste colonne da utente della piscina comunale ’Gambi’ ho notato che con l’ inizio dell’ estate al momento della chiusura, le vasche non vengono più coperte con i teli che evitano la dispersione del calore. Acquistati apposta per ridurre i costi per il riscaldamento attualmente quello della vasca da 25 metri è coperto in angolo mentre i teli della vasca da 50 metri sono addirittura in cortile vicino all’entrata dell’impianto (nella foto). L’escursione termica notturna e il maltempo degli ultimi giorni hanno abbassato notevolmente la temperatura dell’acqua e insieme al fatto che il tetto della vasca grande è aperto e il riscaldamento dell’ acqua al minimo, senza i teli che riducono la dispersione del calore si crea un ambiente troppo freddo. Il problema esiste sia per chi si deve allenare ma soprattutto per l’utenza libera che magari vorrebbe passare qualche ora rilassandosi in acqua senza dover raggiungere la spiaggia, danneggiando l’ immagine generale dell’ impianto comunale.

m.b.