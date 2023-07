"Troppo occidentale: discriminato in Patria"

Se tuo padre non solo fa l’imam in un Paese non proprio all’avanguardia sulle libertà civili ma è pure responsabile di ben cinque chiese. E se poi lui e tuo fratello non condividono il tuo stile di vita decisamente poco ortodosso e troppo ’occidentale’ per via dell’interesse per la musica e i film, allora la tua strada può essere tutt’altro che una passeggiata di salute. Anzi, quello descritto dal protagonista della vicenda - un giovane di origine straniera che da tempo abita a Ravenna - si era trasformato in un calvario. Almeno nelle carte presentate per ottenere lo status di rifugiato. Ma la richiesta era stata prima bocciata dalla commissione territoriale e poi anche dalla corte d’appello di Bologna. In seguito al ricorso dell’avvocato Andrea Maestri, la Cassazione ha però ora riportato le lancette indietro fino a un appello-bis: la corte bolognese, in differente composizione, dovrà cioè valutare di nuovo il caso.

Nella sua richiesta, il ragazzo aveva motivato la repentina fuga dalla Patria sulla base di un clima familiare diventato oppressivo, discriminatorio e perfino pericoloso per la sua incolumità. A un certo punto il padre e il fratello lo avevano sorpreso a guardare un film porno: ciò aveva inasprito tensioni già forti costringendolo a spostarsi in una città più grande nella quale aveva aperto un negozio di musica. Ma la nuova vita era durata un frullo d’ali: sconosciuti che a suo dire volevano impedirgli di fare quel lavoro, lo avevano picchiato. Poi era scampato a un assalto armato. Infine, dopo avere fatto denuncia, era venuto a sapere che il padre gli voleva fare del male e che addirittura aveva promesso di ucciderlo.

Un racconto articolato quanto decisamente singolare. E forse per questo non aveva superato il vaglio di credibilità. I giudici della Suprema Corte hanno ora sottolineato che "la valutazione della credibilità soggettiva, non può essere affidata alla mera opinione del giudice ma deve essere il risultato" di un percorso compiuto con criteri fissati dalle norme. In particolare il giudice d’appello non aveva vagliato adeguatamente "il nucleo centrale del racconto che investe il tema della libertà religiosa e della possibile repressione di condotte ritenute non ortodosse rispetto ai dettami della religione". Ma soprattutto "in tema di protezione internazionale, gli atti di violenza domestica" come inquadrati dalla Convezione di Istanbul del 2011 - e cioè "limitazioni al godimento dei diritti umani fondamentali - possono "integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria".

Andrea Colombari