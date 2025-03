Troppo pochi bambini iscritti. Chiude la materna ‘Santa Dorotea’

Nella prossima estate, dopo novant’anni di attività, chiuderà il centro per l’infanzia Santa Dorotea di Casola Valsenio. Lo ha annunciato nel corso della messa l’arciprete Euterio Spoglianti, direttore della scuola paritaria che oggi ospita 14 bambini da uno a sei anni. "È una decisione sofferta – spiega don Euterio – ma non è più economicamente sostenibile proseguire l’attività. Il calo delle nascite degli ultimi quattro anni non permette la sopravvivenza nel nostro comune di due scuole dell’infanzia: la nostra e il centro per l’infanzia ‘Lo scoiattolo’ che comprende l’asilo nido comunale e la scuola materna statale. Un minor numero di nascite comporta un calo delle iscrizioni a fronte delle stesse o maggiori spese, a cui si aggiunge una diminuzione del sostegno delle convenzioni pubbliche legate al calo demografico. Abbiamo valutato ipotesi alternative come il micronido, ma il peso dei numeri ha più forza della nostra volontà e del rammarico delle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia Santa Dorotea e delle sette dipendenti per la perdita di un’istituzione che ha il carattere di una grande famiglia". Casualmente la chiusura della Santa Dorotea coincide con i 90 anni di attività, un anniversario che pur nel momento non felice verrà ugualmente festeggiato. "Nel prossimo mese di maggio – annuncia don Euterio – celebreremo come si deve l’anniversario con la soddisfazione e l’orgoglio di avere offerto alla comunità casolana per un così lungo tempo l’ampliamento dell’offerta educativa andando incontro alle esigenze e ai desideri di tante famiglie".

La scuola ha avviato la sua attività nel 1935 per iniziativa e gestione del locale Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea. Verso la fine degli anni ’80, s’instaurò una collaborazione con la Parrocchia, la Pro loco e altre associazioni. Negli anni ’90 però s’iniziò a parlare di una possibile chiusura della comunità delle Dorotee con conseguente conclusione dell’attività della scuola. Venne in soccorso l’arciprete Giancarlo Menetti che si adoperò per il passaggio di competenze alla Parrocchia, concluso nei primi anni Duemila, quando le suore Dorotee abbandonarono il paese. Seguono anni di grandi rinnovamenti: la direzione e la ragione sociale vengono trasferite alla Parrocchia, vengono assunti educatori e personale ausiliario, avviene il riconoscimento come scuola paritaria con conseguente adeguamento dei locali dovuto per legge, nascono le prime convenzioni con l’Amministrazione comunale. Inoltre si forma un Comitato di gestione composto da genitori, educatori e volontari che si è impegnato fino ad oggi. Dei bambini tuttora presenti, una parte accederà all’asilo nido comunale e alla scuola materna statale di Casola Valsenio e una parte, sfruttando buone situazioni logistiche, alle scuole per l’infanzia di Riolo Terme.

Beppe Sangiorgi