"Troppo tempo per riparare il guasto"

"Troppe 16,30 ore per tappare la perdita d’acqua di una principale condotta di Ravenna". A scriverlo è il consigliere di Lista per Ravenna per l’Area Ravenna Sud, Michele Moretta che ripercorre quanto accaduto lo scorso weekend tra Ponte Nuovo e Classe. "La riparazione – scrive – , era stata pianificata per le 6. A quell’ora, non era nemmeno stata isolata la perdita, da cui sono usciti grandi volumi di acqua potabile. Ci sono testimonianze che nessuno fosse al lavoro di notte, mentre fino alle 7.30 non si è visto nessun operatore sul posto e i lavori sono iniziati oltre le 10". E ancora: "Ho chiesto al Consiglio territoriale di Ravenna Sud, essendone membro, di adoperarsi affinché si faccia luce sull’accaduto e sulle responsabilità, che resta comunque compito primario del sindaco, senza ricevere ascolto".