Trova alcune centinaia di euro e chiama subito i carabinieri

Si è accorta che per terra c’erano alcune banconote e ha subito chiamato i carabinieri. La protagonista di quanto accaduto, è una ragazza di 22 anni che nei pressi della Banca Credem di via Circonvallazione San Gaetanino, ha notato sull’asfalto diverse banconote pari a una cospicua somma: alcune centinaia di euro in totale.

Mossa da un alto senso civico, la giovane, invece di intascarsi le banconote e filare via, ha diligentemente scelto di chiamare il 112 e ha atteso l’arrivo di una pattuglia dell’Arma alla quale ha indicato il luogo in cui giaceva il denaro. I militari hanno identificato la ragazza e, dopo avere preso in custodia la somma e riscontrato che non vi erano documenti, si sono subito adoperati per rintracciare la persona che aveva smarrito quel gruzzoletto.

In attesa della restituzione, le banconote restano custodite nella sede del comando provinciale dei carabinieri di viale Pertini: è lì che l’interessato, munito di una tangibile prova dell’appartenenza di quel soldi, potrà ritirare la mazzetta.

La legge impone che si debbano restituire soldi trovati per terra. Consegnarli ai carabinieri è stata dunque una scelta di rispetto delle norme oltre che di alto valore civico oltre. Se entro un anno quei soldi non dovessero essere reclamati da nessuno, ecco che diventerebbe di proprietà di chi li ha trovati.