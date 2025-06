Trova i ladri in casa e cerca di fermarli: finisce all’ospedale

Ravenna, 12 giugno 2025 – Torna a casa, trova i ladri, cerca di fermarli e nasce una colluttazione. È questo il rocambolesco episodio avvenuto martedì sera nella zona di via Vicoli, dove un furto si è trasformato in rapina e un settantenne è finito al Pronto soccorso. Niente di grave, per fortuna: solo qualche escoriazione e l’uomo, dopo i controlli di routine, è tornato a casa. Intanto i carabinieri indagano per identificare i due uomini introdottisi nell’appartamento.

L’episodio è avvenuto all’incirca verso le 22.30. A quell’ora una coppia di coniugi è rientrata a casa dopo una serata trascorsa con alcuni parenti a pochissima distanza e si è accorta che all’interno c’erano due persone. A quel punto i due ladri, probabilmente disturbati dal rientro dei proprietari dell’abitazione, si sono precipitati all’esterno passando da una porta finestra, finendo così in balcone. Il padrone di casa li ha seguiti nel tentativo di fermarli e a quel punto uno dei due malviventi si è gettato dal balcone al primo piano, mentre l’altro ha tentato invece di raggiungere le scale.

A quel punto il 70enne ha prima cercato di colpirlo con alcuni piatti che aveva in mano e che aveva appena portato a casa dopo la serata, poi ha cercato fisicamente di sbarrare la strada al malvivente, mettendosi tra lui e la scala che stava cercando di raggiungere. Sotto gli occhi atterriti della moglie è nata una colluttazione. Lo scontro è continuato per le scale, col malvivente che tentava di fuggire e il padrone di casa che non voleva lasciarlo andare: la colluttazione è terminata solo quando un’altra persona, probabilmente un terzo uomo complice dei malviventi, è intervenuta liberando il rapinatore dalla presa e permettendogli così di scappare. La fuga è avvenuta a piedi tra i cortili delle case, complice il buio: dei tre si sono perse velocemente le tracce.

Immediatamente i coniugi hanno allertato i carabinieri, che si sono precipitati sul posto e hanno raccolto la testimonianza del 70enne e della moglie, che hanno poi sporto denuncia.

A conti fatti il bottino per i malviventi risulta avere un valore che non supera il migliaio di euro: hanno infatti portato via alcuni gioielli, tra cui bigiotteria e piccoli monili d’oro. Nel farlo ovviamente i ladri, che sono entrati forzando una portafinestra, hanno messo a soqquadro buona parte della casa, come avviene spesso in questi casi.

Assieme ai carabinieri sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118, per accertarsi che il 70enne stesse bene dopo la colluttazione con il rapinatore: per fortuna ha riportato solo piccole escoriazioni, nulla di grave. Restano ‘solo’ lo spavento e l’amarezza per quello che è successo in una tranquilla serata estiva.