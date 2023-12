Trovata morta dal marito. La Procura dispone accertamenti

L’ha trovata il marito sulle scale dell’abitazione ormai priva di sensi. E poi - come lui stesso ha più tardi riferito ai carabinieri - l’ha sollevata, l’ha adagiata su un divano e ha chiamato il 118. Al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Ed è a questo punto che il caso ha potenzialmente assunto la dimensione del giallo.

Di fatto per capire le ragioni che hanno portato al decesso della 65enne Gloria Scaioli di Torri di Mezzano, occorrerà attendere il responso dell’autopsia che la procura affiderà in giornata al medico legale Tommaso Vassallo. Al momento la pista principale imboccata dagli inquirenti, coincide con un decesso avvenuto per cause naturali, come del resto ventilato dalla prima ispezione cadaverica.

A riprova, il pm Angela Scorza ha aperto un fascicolo senza indagati. I risultati dell’esame autoptico potrebbero dunque portare a una definitiva archiviazione del caso avvallando uno scenario del tutto naturale. Oppure - anche se al momento l’ipotesi resta in totale retroguardia - dare impulso alle verifiche del reparto operativo dell’Arma.

Ma perché il caso, al contrario di altri decessi domestici, ha conosciuto una, perlomeno iniziale, impennata investigativa? Per capirlo, bisogna tornare indietro fino alle 23 di mercoledì scorso: è a quell’ora infatti che l’uomo - il quale vive in differente alloggio sempre di via Montagnola - si è imbattuto nel corpo della consorte e ha deciso di spostarlo in luogo più comodo forse per tentare alcune manovre di rianimazione prima di lanciare l’allarme.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno notato alcuni segni, ritenuti in prima battuta sospetti, non lontano dal collo. Ecco che allora è stato fatto intervenire un medico legale il quale ha esaminato quelle tracce per concludere che poteva trattarsi di macchie ipostatiche e non, ad esempio, di segni legati a una colluttazione o comunque a una aggressione (quella che gli addetti ai lavori chiamano ’opera terzi’). Un processo naturale insomma, legato alla forza di gravità e ai meccanismi fisiologici che scattano subito dopo la morte: in questo caso il decesso della signora è stato collocato una ventina di ore prima del ritrovamento del cadavere. E in tale lasso di tempo accade che quando il sangue raggiunge la pelle, nella parte inferiore del cadavere si formino macchie di colore variabile (dal rosa al rosso, al marrone violaceo fino al nero) dette appunto macchie ipostatiche le quali indicano la posizione in cui si è venuto a trovare il corpo dopo il decesso. Se lo scenario dovesse rimanere confermato, resterà solo da capire quale malore improvviso possa avere stroncato la 65enne, in passato dipendente alla Fruttagel. E se, passando per le scale, abbia magari tentato di chiamare aiuto dopo essersi sentita male.

Il marito, che ieri pomeriggio si trovava nel cortile dell’abitazione impegnato in alcuni lavori, ha riferito che la 65enne in questi giorni si sentiva particolarmente debole e che di recente aveva urtato con lo specchietto retrovisore dell’auto, segno forse di un malessere fisico che covava da tempo.

Andrea Colombari