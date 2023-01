Trovato con 16 chili di hashish Il 25enne resterà in carcere

Per ora deve restare in carcere Hamza Dghoughi, il 25enne di origine marocchina arrestato dai carabinieri a Faenza nella notte tra martedì e mercoledì scorso per la detenzione di oltre 16 chili di hashish trovati perlopiù nella sua abitazione manfreda, un alloggio popolare. È quanto ha deciso ieri il gip Janos Barlotti dopo avere convalidato l’arresto così come chiedeva il pm Lucrezia Ciriello. La difesa – avvocato Nicola Laghi – aveva invece chiesto i domiciliari per il 25enne. Il giudice ha però optato per la massima misura cautelare sia in ragione della quantità di droga per la quale l’accusato non ha saputo fornire spiegazione plausibile (nel corso dell’udienza di convalida di venerdì si è avvalso della facoltà di non rispondere); che alla luce di un precedente legato a una modesta cessione con condanna definitiva. Il controllo dei militari della Stazione di Faenza era scattato da una segnalazione del pomeriggio precedente circa alcune persone che tranquillamente fumavano spinelli all’aperto.

Quando i militari verso le 23.30 sono giunti sul posto – siamo in prossimità del chiosco Nuova Lucciola – hanno notato quattro giovani seduti fuori dal locale e un quinto che, a circa 200 metri, alla vista della pattuglia ha iniziato a fischiare fragorosamente: una sorta di vedetta – ipotizzano gli inquirenti – lì piazzata per avvertire gli altri. Ma è stato tutto inutile: del resto nell’aria, secondo l’accusa, aleggiava un forte odore di hashish. Tanto che poco dopo nel risvolto dei pantaloni del 25enne sono stati trovati i primi 2,5 grammi di stupefacente. I carabinieri hanno allora deciso di approfondire ulteriormente: e di lì a poco sono stati recuperati altri 208 grammi di hashish nascosti negli slip. Le verifiche a quel punto si sono estese al domicilio faentino del giovane: una volta là, i militari hanno trovato altri 200 grammi circa sotto a scatole da scarpe. Ma il grosso della droga sequestrata – 31 involucri per 15,6 chili complessivi – si trovava in un vano a uso garage.

A quel punto per il ragazzo è scattato l’arresto per detenzione di droga ai fini di spaccio. I carabinieri gli hanno sequestrato pure 195 euro in contanti, ritenendoli evidentemente frutto di attività illecita. Lo stupefacente, nella eventualità avesse raggiunto il mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare fino a 80-100mila euro. In ogni caso secondo il gip, i domiciliari nello stesso alloggio dove era nascosta la droga non avrebbero garantito adeguatamente la necessità cautelare contro la reiterazione del reato: ovvero tagliare quello che nell’ordinanza del tribunale, in attesa del risultato dell’analisi chimica sulla roba, è stato tratteggiato come legame tra l’arrestato e l’ambiente del narcotraffico.