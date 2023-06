Trovato in hotel, ora è in carcere

Avrebbe dovuto essere in carcere, invece era in una struttura ricettiva dei lidi sud, dove soggiornava per lavoro. I controlli sull’applicazione delle norme sulla trasmissione alle autorità dei dati da parte delle strutture ricettive hanno permesso alla Polizia di Stato martedì scorso di rintracciare un 56enne. Su di lui, originario della Puglia, pendeva un ordine di carcerazione emesso a inizio mese dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Forlì: sei anni di reclusione perché condannato per violenza sessuale continuata in danno di un minore. Gli episodi sono avvenuti nel Cesenate a gennaio 2015. L’uomo soggiornava nella struttura dal giorno precedente in quanto dipendente di un’impresa emiliana che esegue lavori di carpenteria in zona. Il 56enne, che annovera pregiudizi penali per lo stesso reato, è stato arrestato e portato in carcere a Ravenna.