Trovato morto in spiaggia, salma prigioniera della burocrazia

Ravenna, 15 settembre 2025- Marco resta per tre settimane in una cella frigorifera prima di essere sepolto. È una immagine che scuote per la sua crudezza: un uomo trovato senza vita su una spiaggia di Marina di Ravenna, la procura che concede il nulla osta il giorno dopo, e poi il silenzio della burocrazia che trattiene il corpo mentre amici e conoscenti cercano di restituirgli una degna memoria.

Si chiamava Marco Bullo, aveva 54 anni. È stato trovato la mattina del 26 agosto sulla sabbia: un malore, nessun giallo. Chi lo aveva incontrato sapeva di un’esistenza segnata da una malattia lunga e visibile — l’alcolismo — e da una scelta, dolorosa e definitiva, di tenersi lontano dagli affetti. Da circa tre anni era praticamente isolato: rifiutava i ricoveri, rifiutava le cure, rifiutava la vita che altri tentavano di offrirgli.

Aveva comprato una casa sulla Darsena con un mutuo, ma, raccontano, non ci era quasi mai andato; trascorreva le notti all’addiaccio, dormiva su barelle, viveva come un clochard pur essendo, per molti, una presenza educata e rispettosa.

Estinti i rapporti con la famiglia. Intorno a lui, però, non tutto era indifferenza. Le operatrici socio-sanitarie dell’ospedale lo avevano assistito con cura e affetto; alcuni amici di gioventù — quelli del mare — si sono ricomposti per cercare risposte. Quando la notizia della sua morte è finita sul giornale, è partita una mobilitazione dal basso: persone che non lo conoscevano si sono commosse, e una donna, Patrizia Turchetti, ha lanciato su Facebook una raccolta fondi che ha raggiunto 1.200 euro. Quelle somme, spiega, serviranno almeno per la lapide.

Il ritardo nel dare sepoltura non è stato un mistero tragico, ma una cesura di norme e passaggi burocratici: Marco era sottoposto a amministrazione di sostegno. L’avvocata che lo seguiva, Assunta Lemma, si è attivata — nonostante la sua funzione sia cessata con la morte dell’assistito — ottenendo il nulla osta dalla procura e inoltrando la richiesta al giudice tutelare. Solo dopo la sollecitazione del legale è arrivata la comunicazione che il via libera sarebbe stato concesso nella giornata di oggi: quel permesso formale serve perché l’agenzia funebre già incaricata possa procedere. Ci sono anche risorse sul conto del defunto per contribuire alle proprie esequie.

Eppure, per oltre due settimane quel corpo è rimasto nel limbo; con oggi ventuno giorni di attesa, per un uomo che in vita aveva più volte mostrato di non voler più affrontarne le sfide. È questa la contraddizione più straziante: la libertà individuale, in vita, di isolarsi dal mondo; e, dopo la morte, la dipendenza da regole amministrative perché la comunità gli riconosca almeno l’ultimo rito.

Oggi, grazie all’impegno dell’avvocata Lemma, alla spinta degli amici e ai soldi raccolti dalla rete, sembra che finalmente si possa fissare una data per il funerale. Resta l’amarezza per i giorni trascorsi in un frigorifero dell’obitorio, una misura concreta della solitudine in cui Marco ha vissuto gli ultimi anni.