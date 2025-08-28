Fuga dall'ateneo
Matteo Naccari
Fuga dall'ateneo
Cronaca
28 ago 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
Trovato morto in spiaggia. Si tratta di un ravennate, decesso a causa di un malore

A individuare Marco Bullo, martedì verso le 7.30 sulla sabbia, sono stati alcuni bagnanti. Vani i tentativi di rianimazione degli operatori del 118. Non verrà fatta autopsia.

Per approfondire:

È morto a causa di un improvviso malore l’uomo il cui corpo è stato trovato verso le 7.30 di martedì scorso riverso sulla sabbia a Marina di Ravenna in un’area a ridosso dei campi da beach tennis e a una certa distanza dalla battigia. Nessun dubbio da parte della procura tanto che non è stato disposto alcun accertamento autoptico. Si tratta del 54enne Marco Bullo, formalmente residente a Marina, negli anni ’90 addetto alla sicurezza e poi impiegato al petrolchimico: stava facendo una passeggiata tra gli stabilimenti balneari quando è morto. Con sé non aveva documenti. Per questo motivo la sua identificazione si è protratta per alcune ore. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti i quali lo hanno notato a terra. Sul posto sono in breve giunti gli operatori del 118 i quali hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie, senza però riuscirvi.

È stato lo stesso 118 a informare i militari della capitaneria di porto, a loro volta giunti sul posto per capire cosa fosse accaduto. Gli inquirenti hanno ascoltato i presenti. E, dopo essere risaliti all’identità del defunto, hanno aggiunto gli ultimi tasselli per ricostruire le ultime ore del 54enne, fino alla passeggiata rivelatasi fatale.

