Trovato morto nel canale. Autopsia per chiarire la causa. Si pensa a un incidente

Il corpo senza vita di un 65enne è stato trovato ieri mattina nel canale Fosso Fagiolo, vicino al cimitero di Ravenna. L’uomo viveva nei paraggi e da un paio di giorni non faceva avere sue notizie, tanto che i famigliari lo stavano cercando anche se formalmente non era ancora stata fatta denuncia per la sua scomparsa.

Ieri mattina è avvenuto il triste rinvenimento: sul posto sono intervenuti il personale del soccorso del 118, constatando però purtroppo che per l’uomo non c’era più nulla da fare, i carabinieri del Radiomobile e della stazione di via Alberoni per i rilievi e i vigili del fuoco, oltre al pm di turno Angela Scorza. Non è ancora chiaro quali siano le ragioni del decesso: l’ipotesi per la quale al momento gli inquirenti sembrano propendere è quella di una caduta accidentale all’interno del canale, da cui l’uomo non sarebbe più riuscito a rialzarsi e risalire.

Appare al momento meno probabile che possa essersi invece trattato di un suicidio. I carabinieri della stazione di via Alberoni stanno effettuando tutte le verifiche del caso. È stata anche disposta l’autopsia sul corpo per chiarire meglio i contorni della vicenda e le cause che hanno portato al decesso dell’uomo.