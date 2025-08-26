Trovato morto in spiaggia, l’allarme lanciato dai bagnanti: si indaga sulle cause

Ravenna, 26 agosto 2025 – Un episodio drammatico si è consumato questa mattina a Marina di Ravenna. Intorno alle 7.30 alcuni turisti, arrivati tra i primi sulla spiaggia, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Era disteso sulla sabbia, in un’area a ridosso dei campi da beach tennis e non vicino alla battigia. Una posizione che, unita alle condizioni del cadavere – asciutto e senza tracce di sabbia bagnata – porta a escludere che possa essere stato trascinato dalle onde: la morte è avvenuta proprio in quel punto.

L’uomo, dall’apparente età di circa cinquant’anni, non indossava abiti da mare e non aveva con sé documenti. Per questo la sua identificazione si è protratta per l’intera giornata. A dare l’allarme sono stati i bagnanti che lo hanno notato a terra, e sul posto è subito arrivato il 118. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie, senza però riuscire a riportarlo in vita. È stato lo stesso personale del soccorso a informare la Capitaneria di porto, che ha poi assunto la direzione delle verifiche sotto il coordinamento della Procura di Ravenna.

Secondo le prime valutazioni, la causa più probabile del decesso è un malore improvviso. L’orario mattutino esclude il caldo come possibile fattore e sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, cosa che porta a escludere l’azione di terzi.

Al momento vengono considerate poco credibili anche le ipotesi di un gesto estremo o di un incidente. Resta da accertare se la vittima soffrisse di patologie pregresse, questione che potrà essere chiarita solo con ulteriori indagini. La Procura, a questo scopo, potrebbe disporre l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte. Intanto la Capitaneria di porto sta ascoltando come testimoni i primi bagnanti che hanno trovato il corpo dell’uomo.

