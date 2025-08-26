Da Dante ai bagnini

Da Dante ai bagnini
Cronaca
CronacaTrovato morto in spiaggia, l’allarme lanciato dai bagnanti: si indaga sulle cause
26 ago 2025
REDAZIONE RAVENNA
Trovato morto in spiaggia, l’allarme lanciato dai bagnanti: si indaga sulle cause

Un uomo, età apparente 50 anni, trovato riverso a Marina di Ravenna, vicino a campi da beach volley. L’ipotesi del malore, ma la Procura potrebbe disporre l’autopsia

La centrale operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna (repertorio)

La centrale operativa della Capitaneria di Porto di Ravenna (repertorio)

Ravenna, 26 agosto 2025 – Un episodio drammatico si è consumato questa mattina a Marina di Ravenna. Intorno alle 7.30 alcuni turisti, arrivati tra i primi sulla spiaggia, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo. Era disteso sulla sabbia, in un’area a ridosso dei campi da beach tennis e non vicino alla battigia. Una posizione che, unita alle condizioni del cadavere – asciutto e senza tracce di sabbia bagnata – porta a escludere che possa essere stato trascinato dalle onde: la morte è avvenuta proprio in quel punto.

L’uomo, dall’apparente età di circa cinquant’anni, non indossava abiti da mare e non aveva con sé documenti. Per questo la sua identificazione si è protratta per l’intera giornata. A dare l’allarme sono stati i bagnanti che lo hanno notato a terra, e sul posto è subito arrivato il 118. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre rianimatorie, senza però riuscire a riportarlo in vita. È stato lo stesso personale del soccorso a informare la Capitaneria di porto, che ha poi assunto la direzione delle verifiche sotto il coordinamento della Procura di Ravenna.

Secondo le prime valutazioni, la causa più probabile del decesso è un malore improvviso. L’orario mattutino esclude il caldo come possibile fattore e sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, cosa che porta a escludere l’azione di terzi.

Al momento vengono considerate poco credibili anche le ipotesi di un gesto estremo o di un incidente. Resta da accertare se la vittima soffrisse di patologie pregresse, questione che potrà essere chiarita solo con ulteriori indagini. La Procura, a questo scopo, potrebbe disporre l’autopsia per stabilire con certezza le cause della morte. Intanto la Capitaneria di porto sta ascoltando come testimoni i primi bagnanti che hanno trovato il corpo dell’uomo.

l. p.

© Riproduzione riservata