Truffa a una banca siciliana. Un 20enne lughese tra gli indagati

La polizia di Stato ha eseguito un‘ordinanza cautelare del gip di Patti, nel Messinese, che, su richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due uomini, un sessantenne del Ferrarese e un ventenne di Lugo, e dell‘obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di un terzo indagato, un ventunenne della provincia di Bologna, ritenuti gravemente indiziati del reato di truffa aggravata commessa, in concorso tra loro, ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale del comune di Patti.

La vicenda, si legge in una nota, è stata ricostruita dagli agenti del commissariato di Patti dopo la denuncia dell‘istituto bancario. Dalle indagini è emerso che i tre uomini, attraverso diverse richieste di assistenza e un falso mandato di pagamento, qualificandosi come delegati di un ordine professionale di Patti, hanno ingannato il personale dell‘istituto bancario inducendolo a compiere, per conto dell‘ordine professionale, un bonifico bancario urgente per quasi 20 mila euro in favore di uno degli indagati.

L‘immediato intervento dei poliziotti ha consentito, tuttavia, di rintracciare e di bloccare la quasi totalità delle somme versate dall‘istituto bancario, ancor prima che gli indagati potessero prelevarle o comunque farne perdere le tracce. Le successive indagini, anche attraverso l‘analisi dei flussi bancari, hanno permesso di identificare gli autori della truffa.

Pertanto, attesi i luoghi di residenza dei tre indagati, i poliziotti della Squadra Mobile di Ravenna, della Squadra Mobile di Ferrara, del Commissariato di Lugo e del Commissariato di Imola hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Patti, procedendo al rintraccio e all’arresto dei primi due indagati ed alla sottoposizione del terzo indagato alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.