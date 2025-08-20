Truffa ai danni dello Stato. Per 10 anni riscuote la pensione della madre morta: denunciata

Ha continuato a riscuotere ogni mese per 10 anni la pensione sociale di anzianità della madre deceduta nel novembre 2015, incassando così quasi 120 mila euro. Per questo motivo la Guardia di Finanza ha denunciato a piede libero una 66enne di origine marocchina formalmente disoccupata e residente nel forese ravennate con l’accusa di truffa aggravata in quanto ai danni dello Stato.

La singolare vicenda è emersa dalle indagini dei militari del Gruppo Ravenna i quali, su segnalazione dell’Inps e sotto la coordinazione dalla procura ravennate, hanno ricostruito il meccanismo ritenuto fraudolento. Secondo l’accusa, l’indagata provvedeva sistematicamente al ritiro degli accrediti i quali, in assenza di comunicazioni sull’avvenuto decesso, venivano periodicamente versati dall’ente previdenziale sul conto cointestato con la madre.

Gli accertamenti hanno permesso anche di verificare l’esistenza di false certificazioni della 66enne sull’esistenza in vita della madre, in realtà sepolta all’estero: in un cimitero di Rabat, in Marocco, nei luoghi di origine. E proprio la circostanza legata al decesso all’estero, ha permesso all’indagata di potere continuare a riscuotere la pensione. In Italia ad esempio in caso di decesso in ospedale, la struttura stessa si occupa delle comunicazioni burocratiche iniziali (anche se è comunque consigliabile che i familiari verifichino e completino le pratiche necessarie per la pensione). Sembra che la donna fosse stata accompagnata in Marocco mentre già stava male. Al decesso non è evidentemente seguita alcuna comunicazione formale all’Inps. E così - prosegue l’accusa - al suo ritorno a Ravenna, la figlia ha continuato a riscuotere.

I primi sospetti con contestuale richiesta di chiarimenti sono arrivati quando è emerso che la madre non figurava nell’anagrafe comunale. Ecco che allora l’Inps ha avanzato richiesta per un certificato di esistenza in vita: un falso - secondo la procura - datato giugno 2021 che è però servito a calmare le acque per un po’. A un certo punto la beneficiaria dell’assegno era stata convocata per una visita: non si era naturalmente presentata. A sgombrare il campo da ogni dubbio residuo, è stato infine un accertamento consolare da cui è emerso che la madre della 66enne era morta e sepolta in Marocco.

L’incrocio tra i dati anagrafici effettivi e i flussi bancari originati dagli accrediti non dovuti, ha infine consentito agli inquirenti di quantificare la somma percepita indebitamente: circa 120 mila euro appunto. Ciò ha determinato l’emissione di un decreto di sequestro preventivo del gip Andrea Galanti finalizzato al recupero delle somme illecitamente sottratte all’istituto previdenziale. Dunque, oltre alla denuncia, i finanzieri hanno proceduto al sequestro di denaro e di una Mercedes intestata all’indagata e del valore commerciale quantificato in 37 mila euro. La difesa - avvocati Carlo e Carlotta Benini - a questo punto si è riservata di fare riesame.