Truffa alla ’Generali’: 64 persone nei guai

L’assicurazione per l’auto non costa dappertutto uguale. E sapete qual è uno dei fattori determinanti? La residenza. Abitare in una provincia piuttosto che in un’altra, fa la sua bella differenza sulla cifra finale da pagare. Concetto in fondo intuitivo: dove gli incidenti sono più frequenti, si paga di più. C’è proprio questo meccanismo alla base della contestata truffa in concorso che domani vedrà ben 64 persone davanti al giudice Piervittorio Farinella per l’udienza predibattimentale. Si deciderà cioè se proseguire con il processo o fermarsi.

Nel frattempo cercheremo di descrivervi la vicenda sulla base del decreto di citazione a giudizio firmato dal pm Stefano Stargiotti. I fatti sono interamente collocati a Lugo ai danni delle Generali (parte offesa con l’avvocato bolognese Maurizio Merlin) tra l’autunno del 2019 e la primavera del 2020.

I 64 imputati sono perlopiù di Napoli tanto da essere difesi da avvocati partenopei salvo che per alcune eccezioni (vedi avvocati Eleonora Sgrò, Giacomo Scudellari, Francesco Papiani e Carlotta Benini). In estrema sintesi, una sorta di piazzista-consigliere avrebbe convinto gli altri imputati a rivolgersi a lui in quanto sarebbe stato in grado di fare loro ottenere un sostanzioso sconto sul costo dell’assicurazione. Una volta raccolte le procure, l’uomo - prosegue l’accusa - si era attivato in quel dell’agenzia romagnola. Peccato però che i diretti interessati avessero dichiarato di vivere in comuni tutti del nord (nelle province di Novara, Vercelli, Bolzano, Mantova) dove il premio assicurativo costa decisamente meno che a Napoli.

L’indagine - secondo la denuncia di Generali - era partita da una segnalazione fatta il 2 marzo 2020 dalla polizia stradale di Formia (Latina) proprio sulla possibile contraffazione di una residenza per la stipula di un contratto assicurativo. Da lì erano scattati vari controlli della spa su agenzie del Ravennate. Ed erano emerse falsità sia sulle residenze che sugli stati di famiglia. Il tutto per ottenere decurtazioni sulle cifre annuali anche di alcune centinaia di euro.

In ogni caso, secondo i dati di uno dei tanti siti di settore (Assicurazione.it.) in base alle rilevazioni dell’ultimo mese, il prezzo medio attuale dell’assicurazione a Ravenna è di 534,48 euro contro una media italiana di 628,26 euro. Rispetto a 6 mesi fa (507,25 euro), in questa provincia si registra quindi un +5,37%.