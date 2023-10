Truffa alla Petra, tutti condannati

Condanne per gli imputati e, soprattutto, una maxi provvisionale da 3 milioni di euro, oltre al risarcimento danni complessivo da definire in sede civile. Si è chiuso così, ieri pomeriggio, il processo per la maxi truffa ai danni della Petra, nota società ravennate di stoccaggio e movimentazione di prodotti petroliferi del Gruppo Pir. Il giudice Cecilia Calandra ha condannato a 4 anni il rappresentante legale della società svizzero-maltese Maloa Ltd al centro della truffa, il 53enne di Castel San Pietro Stefano Giuseppe Doninelli: altrettanti per il piacentino Lodovico Onetti, 60enne rappresentante fiscale. Cinque anni e sei mesi per Giampaolo Paraboschi, amministratore italiano 57enne della società. Infine, un anno e sei mesi per il 47enne laziale Giampaolo Petrillo della Partecipazioni Finance Group, l’azienda che si sarebbe occupata per conto della Maloa di effettuare i finti pagamenti alla base della truffa. La Procura aveva chiesto pene più alte, per un totale di 23 anni. L’indagine della Guardia di Finanza di Ravenna, coordinata dai Pm Daniele Barberini e Cristina D’Aniello, ha visto protagonisti la società svizzero-maltese Maloa Ltd e i suoi vertici aziendali, oltre ai legali rappresentanti della Partecipazioni Finance Group. In pratica la Maloa Ltd nel 2015, dopo aver importato carburante dalla Slovenia, avrebbe cercato un deposito in Italia. Da qui la firma di un contratto con la Petra spa, trasferendo nei suoi serbatoi milioni di metri cubi di greggio. La legge italiana, però, che non prevede il pagamento di tasse per il deposito del carburante, lo prevede invece al momento dell’estrazione per la vendita. E dunque per il pagamento delle accise la società che si occupa del deposito, in questo caso la Petra, è “obbligata in solido”. Così, se la Maloa non avesse pagato le tasse dovute al momento dell’estrazione, sarebbe toccato alla società ravennate.

La Maloa Ltd, a garanzia del versamento delle accise, avrebbe firmato anche due fideiussioni assicurative per un valore di 3,6

milioni. Fidejussioni, come è emerso poi dalle indagini, emesse da una società di assicurazioni con sede nel Liechtenstein prima sospesa e poi dichiarata fallita. A questo punto era entrata in gioco la Maloa più altre società “cartiere”, che si sarebbero occupate di estrarre il carburante dai depositi ravennati per poi rivenderlo. Una volta presa la benzina, poi, la Petra avrebbe ricevuto l’attestato di cinque versamenti bancari effettuati a suo carico per un totale di 7,5 milioni; importi, in realtà, mai stati versati.