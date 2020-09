Ravenna, 27 settembre 2020 - Tre colossi bancari, in qualità di parte offesa. Fatture per milioni di euro ritenute false ed emesse al solo scopo di ottenere un anticipo sul loro importo. Infine l’ex legale rappresentante, quale imputato, di un colosso ravennate del settore dei trasporti marittimi. Elementi che proiettano il processo al via lunedì mattina per truffa in concorso – continuata e aggravata dal danno patrimoniale ingente –, in un’area di assoluto interesse pubblico per l’economia cittadina e non solo.



Davanti al giudice Andrea Chibelli e al pm Stefano Stargiotti, sarà il 65enne Rosolino Bambini, legale rappresentante della omonima srl di Marina di Ravenna dal 1986 al 2018 e presidente del cda dal 1999 al 2017 oltre a responsabile finanza e amministrazione, a dovere rispondere degli addebiti mossi. L’inchiesta della guardia di Finanza vedeva un secondo indagato il cui nome compare nel decreto di citazione a giudizio, come tutti gli altri atti messo a disposizione delle parti: si tratta di Francesco Lobascio, 63enne ex dipendente della società il quale ha già deciso di patteggiare con pena sospesa (avvocato Francesco Bonatesta).



Bambini, difeso dagli avvocati Paola Bravi ed Emanuele Fregola, è invece evidentemente intenzionato a difendersi nel merito del dibattimento per provare a respingere le accuse. Le tre banche, tutelate dagli avvocati Tommaso Guerini, Giorgio Guerra e Paolo Colosimo, avranno l’opportunità di costituirsi parte civile. Ed è proprio l’esposto del primo dei tre istituti in questione circa talune anomalie che nel luglio 2017 aveva fatto partite le verifiche del nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle. Le stesse che per il primo degli istituti, hanno inquadrato un centinaio di fatture ritenute false visto che non erano state ritrovate né nella contabilità della Bambini né in quella delle società indicate (perlopiù grossi gruppi del settore idrocarburi). Fatture cioè sfornate per gli inquirenti al solo scopo di ottenere finanziamenti, in altro modo non raggiungibili, attraverso un percorso chiamato di cessione del credito (pratica disciplinata dal codice civile).

Questo aveva portato tra giugno 2016 e aprile 2017 a erogare anticipi per quasi 4 milioni e 300 mila euro.



Nel caso della seconda banca, con meccanismo ritenuto analogo dall’accusa e distribuito su una ventina di fatture, tra il settembre 2016 e l’aprile 2017 erano stati erogati quasi un milione e 400 mila euro. Infine per il terzo istituto, a fronte di una dozzina di fatture mendaci, tra novembre 2016 e aprile 2017 erano state erogate anticipazioni per quasi 823 mila euro. Insomma, in totale le anticipazioni concesse in ragione delle fatture ritenute fasulle, per la procura ammontano a più di 6,5 milioni di euro.



Il caso aveva lambito un periodo decisamente delicato per la società: la richiesta di concordato preventivo in continuità formulato per traghettare la Bambini fuori dalle acque agitate in tre anni e approvato dalla maggioranza dei creditori nella primavera del 2018. In quel momento l’indagine sui quei milioni di euro erogati dalle b anche, aveva già assunto una certa consistenza anche in ragione della denuncia formale presentata da ciascuno degli istituti.



Nelle carte si indicava espressamente Rosolino Bambini: in seguito a una memoria dei suoi legali, i finanzieri avevano ascoltato il commercialista della società delineando di conseguenza un ruolo definito di vertice della gestione amministrativa per il Lobascio. Anzi, il commercialista, almeno secondo quanto attestato nei verbali, aveva affermato che in sua presenza il 63enne avrebbe detto a maggio 2017 che era proprio lui l’autore materiale delle false fatture.



L’uomo a fine di quel mese, era stato raggiunto da lettera di licenziamento per giusta causa a firma di quello che dal 22 maggio 2017 è al timone della Bambini, Gianluigi fratello di Rosolino. Il diretto interessato, avendo patteggiato, non avrà modo di riportare la sua versione a processo.

Ecco che allora sarà possibile solo rifarsi alla memoria difensiva depositata il 12 febbraio scorso. In quella si precisa che l’uomo era un semplice dipendente e che, come tale, non aveva mai partecipato alle trattative per aperture di credito per lo sconto in fatture. I suoi compiti erano cioè solo compilativi – prosegue la memoria -. E quando nel maggio 2017 era stato convocato dal vertice societario, si sarebbe sentito dire che la società aveva bisogno di essere sostenuta dalle banche e che occorreva "un capro espiatorio" per le operazioni anomale.