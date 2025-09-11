Truffa alle pazienti, il dentista le risarcisce

Avevano denunciato di aver pagato per cure odontoiatriche mai eseguite o rimaste incompiute. Tre pazienti, alcune delle quali anziane, si erano rivolte alla magistratura contro un dentista di Cervia, amministratore di un ambulatorio medico odontoiatrico, accusandolo di aver incassato migliaia di euro senza portare a termine gli interventi promessi.

A distanza di anni, il procedimento si è chiuso con una sentenza di non luogo a procedere: le querelanti hanno infatti ritirato la denuncia dopo aver ottenuto un risarcimento economico, seppur non sempre completo.

Il caso era arrivato davanti al gup Andrea Galanti, che nell’udienza preliminare ha riqualificato l’accusa da truffa aggravata a semplice truffa, prendendo atto della remissione di querela. Il professionista, 55 anni, era difeso dall’avvocato Giampaolo Cristofori; tra le pazienti, una delle donne era assistita dall’avvocato Giorgio Vantaggiato.

Gli episodi contestati si collocano tra il 2019 e il 2021. Il primo riguardava una 71enne di Cervia, alla quale sarebbero stati fatti firmare moduli presentati come informative sulla privacy ma che in realtà nascondevano l’attivazione di un finanziamento da 7mila euro. Una spesa superflua, poiché la donna aveva già pagato in contanti 10mila euro, regolarmente fatturati, per le stesse cure.

La seconda vicenda vedeva protagonista una 61enne del Forlivese, che aveva versato 8.500 euro attraverso due diversi finanziamenti per un impianto osseo. Dopo il primo intervento, le protesi promesse non arrivarono mai: il dentista avrebbe rinviato più volte la conclusione del lavoro, adducendo motivi tecnici e organizzativi.

Il terzo caso riguardava un paziente di 50 anni, residente nel Ferrarese, che aveva versato oltre 3mila euro tramite una società di credito per un ciclo di cure odontoiatriche mai iniziato.

Per questi episodi la Procura aveva ipotizzato il reato di truffa aggravata, e in un caso anche di appropriazione indebita. La decisione delle parti civili di accettare un ristoro economico e rimettere la querela ha tuttavia determinato l’epilogo processuale favorevole all’imputato.

La vicenda giudiziaria, però, non si esaurisce qui. Sul dentista pende infatti un altro procedimento, questa volta per bancarotta fraudolenta, ancora in corso.

l. p.