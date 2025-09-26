Truffa anziano ma lui lo fa arrestare dai carabinieri

Arrestato un 41enne per la tentata truffa del finto carabiniere. 25. Tutto è iniziato mercoledì pomeriggio quando un anziano residente di Bagnacavallo è sceso in strada e ha iniziato ad urlare ’Al ladro’. Le urla del 94enne hanno catturato l’attenzione dei vicini di casa che si sono prodigati per fornirgli assistenza. Una volta appreso dall’anziano che era stato appena derubato e percosso, uno dei vicini ha immediatamente chiamato il 112 riferendo al Carabiniere della Centrale Operativa di Ravenna quanto stesse succedendo.

L’operatore, parlando personalmente con la vittima, ha ottenuto una descrizione dell’uomo che poco prima lo aveva derubato. L’anziano ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un sedicente ’maresciallo dei Carabinieri’ che, con tono convincente e affabile, gli aveva comunicato che il proprio figlio era nei guai e rischiava un procedimento penale perché aveva clonato delle targhe. L’anziano interlocutore era stato così convinto che presso la sua abitazione sarebbe arrivato un ’giudice di pace’ che avrebbe sistemato la vicenda e liberato il figlio ma per fare ciò occorreva consegnare dei soldi o degli oggetti in oro quale anticipo delle spese. La vittima, incastrata dal tono gentile del falso maresciallo, ha fatto entrare in casa un uomo, piuttosto elegante, che dopo essersi presentato come il ’giudice di pace’, ha convinto l’anziano interlocutore a consegnargli tutto l’oro presente in casa per scagionare il figlio. Dopo avergli consegnato l’oro il 94enne ha realizzato di esser stato raggirato e ha tentato di bloccare il malvivente. Ne è nata una colluttazione e ad avere la peggio è stato proprio l’anziano che ha riportato delle lesioni a seguito delle percosse ricevute.

Tutta questa storia è stata raccontata al Carabiniere della Centrale Operativa che ha lanciava le ricerche dell’uomo alle pattuglie impegnate in controlli straordinari proprio nel comune di Bagnacavallo. Poco dopo il falso ’giudice’ è stato individuato a poca distanza dall’abitazione e per evitare il controllo dei Carabinieri ha anche tentato una fuga a piedi. I militari lo hanno rincorso e bloccato. Nel suo zaino sono stati rinvenuti tutti i beni preziosi del 94enne al quale sono stati poi riconsegnati mentre il 41enne è stato arrestato per truffa, rapina e lesioni aggravate. Il sostituto procuratore di turno, appresi i fatti, ha disposto l’accompagnamento dell’uomo in carcere. "Purtroppo – scrivono i Carabinieri in una nota – queste riprovevoli truffe a opera di sedicenti Carabinieri che generano timori soprattutto nelle persone sensibili e fragili sono molto frequenti ed è di fondamentale importanza, come in questo caso, contattare immediatamente il 112". Al fine di informare il più alto numero di cittadini, l’Arma dei Carabinieri organizza sul territorio dei seminari informativi presso i circoli ricreativi, le parrocchie ed altri luoghi di aggregazione spiegando le modalità con cui vengono attuate le truffe e come difendersi: è fondamentale contattare immediatamente il 112.