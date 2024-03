Truffa con ricatto sessuale: "I soldi o racconto tutto"

Si accusano a vicenda: lei di averle spillato, e non restituito, 40mila euro che in buona fede gli aveva affidato per accendere un mutuo finalizzato all’acquisto di una casa; lui, al contrario, sostiene di aver consegnato 15mila euro a quella donna, molto più giovane, di cui si era invaghito, e che al rifiuto di consegnarle altro denaro lei avrebbe raccontato tutto alla moglie. Una vicenda bizzarra che spetterà al giudice Antonella Guidomei districare, che al momento vede entrambi nella duplice veste di imputati e parti civili. L’uomo, un 75enne residente a Dozza, difeso dall’avvocato Massimo Martini, risponde di truffa. La donna, una 46enne rumena residente a Cervia, tutelata dall’avvocato Francesco Ferroni, è chiamata a rispondere di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sebbene la controparte ritenesse che quelle minacce avessero finalità estorsive. Sono due, e in netta antitesi, le versioni sul piatto, con accuse reciproche di ricatto sessuale.

La 46enne, poiché intenzionata ad acquistare una casa, riferisce di aver conosciuto il broker in pensione col tramite di un’amica. L’uomo, dopo aver fissato più incontri con lei, l’avrebbe convinta a farsi consegnare 40mila euro, depositando come primo acconto un assegno di 10mila euro per incardinare l’acquisto dell’abitazione e impegnandosi a versare i restanti 30mila a trattativa in corso. A gennaio 2021 l’agenzia immobiliare cervese alla quale si era rivolta le riferiva che l’assegno depositato risultava di provenienza delittuosa. A quel punto avrebbe cercato di recuperare l’intera somma: "Mi faceva capire che avrei potuto recuperare i miei soldi solo se avessi ceduto alle sue avance sessuali", cosa che lei rifiutò. E in una circostanza l’avrebbe anche minacciata con frasi del tipo "ti conviene stare attenta a quello che fai, hai una bambina e io ho amici a Napoli...".

L’uomo, all’opposto, sostiene di essere stato messo in contatto da un amico con quella donna, che necessitava di un mutuo per comprare casa. In ragione della sua passata attività di consulente, e ammettendo di essersi invaghito della signora, sostiene di averle consegnato tra ottobre 2020 e maggio 2021 una somma totale di quasi 15mila euro. Il tutto attraverso prelievi in banca, persino soldi chiesti alla propria convivente con delle scuse. Sebbene fosse emersa l’impossibilità di accendere un mutuo, "lei adduceva svariati motivi per giustificare le sue richieste di denari (un computer danneggiato, documenti per una casa in Romania, denaro da restituire al compagno). Qualora mi fossi rifiutato di dargliene altro, diceva che avrebbe parlato con la mia convivente e che mi avrebbe fatto uccidere". Un giorno il pensionato avrebbe trovato sotto casa la donna con alcuni amici e, fatto oggetto di minacce, si sarebbe deciso a sporgere denuncia.

Lorenzo Priviato