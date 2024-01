Truffa d’amore da 90mila euro. Quarantenne finisce a processo

Una storia che lei credeva d’amore. Ma si era rivelata un raggiro da 90mila euro. Una truffa pluriaggravata insomma: dal danno ingente e dalla minorata difesa di lei vista la condizione di particolare vulnerabilità in cui la donna – una ultracinquantenne della Bassa Romagna parte civile con l’avvocato Giorgio Vantaggiato – si trovava.

Almeno secondo il capo d’imputazione scritto dal pm Stefano Stargiotti dopo i tentativi, andati a vuoto, di fare restituire all’uomo qualcosa . E così il processo è partito ieri mattina. L’imputato è un ultraquarantenne di Russi (avvocato Francesco Furnari). Secondo quanto delineato dal pm, tra la primavera del 2016 e quella del 2019, aveva ordito nei confronti di lei una forma di seduzione mentendo poi sui suoi progetti di vita futura in modo tale da indurre la donna in errore circa le prospettive del loro rapporto di coppia. Lo scopo – prosegue l’accusa – era quello di trarne un vantaggio economico attraverso la richiesta di innumerevoli prestiti per i quali sin dall’inizio sapeva impossibile la restituzione. E se lei non fosse stata ingannata – conclude l’accusa – quei prestiti non li avrebbe mica fatti o comunque a un certo punto li avrebbe sospesi: ben prima cioè di arrivare a 90mila.

Oltre confine si chiama‘romance scam’, fenomeno dilagante al tempo di internet che presenta elementi ricorrenti: lui di diversi anni più giovane di lei, un dichiarato travolgente amore, la presenza di altri nelle rispettive vite "ma presto riusciremo a vivere assieme" e poi una valanga di asseriti problemi che neanche il più triste dei romanzi neorealisti: l’auto da cambiare, avvocati da pagare, il lavoro che viene a mancare, debiti da saldare fino ad arrivare a diagnosi mediche che lasciano poche speranze.

E in effetti tutto questo, e molto altro, figurava nella denuncia presentata a suo tempo dalla ultracinquantenne. Lei e quell’uomo più giovane, si erano conosciuti anni prima per ragioni di lavoro. Entrambi con famiglia e figli: una relazione clandestina la loro che per i primi mesi aveva funzionato. A un certo punto, dopo un periodo in cui si era fatto di nebbia, lui era tornato alla carica prospettando un futuro assieme ma chiedendo un prestito di 30mila euro per chiudere i conti con una storia di malavita del passato. Così per la donna era cominciato il girone della richiesta prestiti tra genitori, parenti, amici, datore di lavoro, agenzie finanziarie e perfino il marito.

Una voragine che via via si allargava con altre richieste dell’amante: 3.800 euro per pagare l’avvocato, 200 per andare

dal notaio per conto di un amico, tremila per problematiche varie. Le richieste si infittivano: a lui servivano altri tremila euro per sistemare una questione con un pericoloso personaggio campano, 400 per zittire creditori albanesi, 2.100 euro per un importante viaggio al sud. L’uomo intanto spariva e riappariva, ogni volta promettendo alla donna un roseo futuro assieme.

La prossima udienza è stata fissata per metà aprile.