Truffa dei finti permessi di soggiorno Madre, figlia e imprenditori a giudizio

C’erano addetti alle spedizioni e al volantinaggio, poi colf, badanti, persino giornalisti. Tutti impieghi che avrebbero dovuto attestare l’esistenza di un contratto di lavoro, rilasciato fittiziamente da imprenditori compiacenti, finalizzato a ottenere il permesso di soggiorno. Ma ogni pratica di regolarizzazione finiva con l’essere rigettata dall’ufficio immigrazione della Questura. Il tutto dopo che i richiedenti, una trentina di cittadini extracomunitari, erano arrivati a sborsare a quell’agenzia interinale di via Cesarea (foto) somme importanti.

Ieri l’inchiesta sui finti permessi di soggiorno ha portato il Gup Andrea Galanti a rinviare a giudizio sei persone. Si tratta di Lia Apostoli Monti e Maria Antonietta Apostoli Monti, madre e figlia di 61 e 29 anni, il convivente Marcello Frassineti, 73 anni, tutti difesi dall’avvocato Francesco Furnari che ha inoltre chiesto la revoca dei domiciliari. Con loro, anche figure che si sarebbero prestate ad attestare falsamente la sussistenza dei contratti: Salvatore Fiume, 33 anni (avvocato Luca Donelli); Abdihamid Ibrahim, 29 anni (avvocati Carlo Benini e Carlotta Benini); Sami Ullah, 35 anni (avvocato Federica Montanari). A tutti si contestano, in concorso, i reati previsti dal Testo unico sull’immigrazione, in quanto avrebbero compiuto atti diretti a procurare illegittimamente l’ingresso sul territorio dello Stato di persone che non ne avevano titolo. Uno degli immigrati si è costituito parte civile con la tutela dell’avvocato Andrea Maestri.

Il procedimento ha avuto origine da un’indagine dei carabinieri di Lido Adriano nel 2021, quando in caserma due cittadini marocchini, zio e nipote, denunciarono di essere stati truffati da due donne con le quali erano entrate in contatto l’anno prima. Queste, dietro pagamento di 7000 euro, avrebbero assicurato un ingresso regolare in Italia dei loro parenti, approfittando delle quote d’ingresso previste dal ’Decreto flussi 2020’. Zio e nipote, ancora prima di conoscere l’esito negativo delle loro richieste, avendo letto il nome di un imprenditore pregiudicato assegnato alla loro pratica, avevano registrato l’ultimo colloquio in cui Lia Monti Apostoli, dopo avere incolpato il Covid per il rigetto della domanda, dichiara che il denaro era servito a pagare le tasse. Processo a gennaio 2024.

