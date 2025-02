Truffa del finto carabiniere. Anziana derubata degli ori

La città di Faenza è stata nuovamente teatro di truffe ai danni degli anziani, con un malvivente che ancora una volta si è spacciato per carabiniere. Un modus operandi che, purtroppo, continua a “mietere vittime“. Solo il giorno precedente, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia manfreda avevano arrestato un ventenne di origine partenopea che aveva tentato di raggirare un’anziana 87enne residente in Borgo, ma purtroppo la vicenda non ha scoraggiato altri malviventi. L’arresto del giorno precedente è avvenuto grazie alla prontezza di Maria Suzzi che non si è lasciata ingannare dalla telefonata di un uomo che si spacciava per un carabiniere. L’uomo aveva raccontato alla donna che la figlia era stata arrestata dopo aver investito una donna e la sua figlioletta, finita in codice rosso all’ospedale. Per liberarla l’anziana avrebbe dovuto pagare una cauzione di ottomila euro. L’87enne, allarmata, aveva chiamato un’altra figlia per avere delucidazioni e quest’ultima aveva contattato i carabinieri che avevano organizzato una trappola e arrestato un ventenne di origine partenopea per tentata truffa, con il fondamentale aiuto dell’anziana.

Nonostante l’arresto, il giorno successivo un’altra anziana è caduta vittima di un raggiro messo in atto con lo stesso modus operandi. La donna, una settantenne anche lei residente in Borgo, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato pure lui per un carabiniere. L’uomo ha raccontato alla donna che la nipote aveva avuto un incidente e aveva bisogno di denaro per evitare guai legali. La donna, preoccupata per la nipote, ha creduto alla storia e ha consegnato tutti i gioielli in suo possesso, tra collane, anelli, orologio, e anche le fedi nuziali, a un complice del truffatore, che si è presentato come un avvocato. Il tutto per un valore di qualche migliaio di euro.

Il copione della truffa, purtroppo, è sempre lo stesso: i malviventi contattano telefonicamente le vittime, spacciandosi per carabinieri o altri rappresentanti delle forze dell’ordine. Raccontano storie allarmanti di incidenti o problemi legali che coinvolgono familiari delle vittime, e chiedono denaro o oggetti di valore per risolvere la situazione. Durante la telefonata i truffatori tengono la linea occupata, impedendo alle vittime di verificare la veridicità delle informazioni o di chiedere aiuto a familiari e amici.

Le forze dell’ordine mettono in guardia gli anziani esortandoli a prestare attenzione. In particolare, a questo proposito, la precisazione è d’obbligo: nell’ordinamento italiano non esiste la possibilità di pagare una cauzione per liberare qualcuno che è stato posto in arresto.