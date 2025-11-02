Truffa della banconota rotta. Individuata la banda del colpo alla tabaccheria Duomo

Una banda specializzata nei furti ai danni di esercizi commerciali è stata individuata dalla Polizia Locale di Ravenna, al termine di un’indagine durata settimane e avviata dopo il colpo messo a segno l’11 luglio scorso nella tabaccheria “Duomo”, nella piazza omonima. Quel pomeriggio, intorno alle 16.20, il titolare Fabio Sbaragli aveva raccontato agli agenti di aver subito un raggiro tanto semplice quanto efficace.

Un uomo, apparentemente di origine sudamericana, era entrato per acquistare un pacchetto di sigarette e aveva pagato con alcune banconote. Al momento del pagamento, però, il commerciante si era accorto che una delle banconote da venti euro era strappata. L’uomo lo aveva quindi seguito fuori dal negozio per farsela sostituire, ma quando il tabaccaio si era voltato, aveva notato qualcuno uscire rapidamente dalla rivendita. Pochi istanti dopo, la scoperta: dal registratore di cassa erano spariti tremila euro in contanti.

Il raggiro, costruito su un meccanismo rodato e noto come “trucco della banconota strappata”, prevedeva la collaborazione di tre complici: uno che distraeva l’esercente, uno che faceva da palo e un terzo che, approfittando del momento, si introduceva nel locale per razziare l’incasso.

Dalla visione delle telecamere di sorveglianza della tabaccheria e quelle esterne della vicina via Porta Aurea, gli agenti hanno ricostruito la dinamica del furto e individuato un’auto utilizzata per la fuga. Il veicolo risultava noleggiato a nome di una donna poi risultata irreperibile. Da quel dettaglio, e grazie a una collaborazione con la Squadra Mobile della Questura di Pesaro — dove a maggio era stata denunciata una truffa identica ai danni di un’altra tabaccheria — è stato possibile risalire ai presunti componenti del gruppo. Si tratta di tre cittadini sudamericani, di età compresa tra i 40 e i 43 anni: Gonzalo Palacio Palacio, ritenuto l’autore materiale del furto; Isabel Angelica Neofito Amaro, che avrebbe svolto il ruolo di palo; e Oscar Daniel Olmefe Duran, l’uomo della banconota strappata.

I tre, secondo quanto accertato, agivano utilizzando false identità e autovetture noleggiate a prestanome, per rendere difficoltosa la loro individuazione e spostarsi tra diverse province. Al momento risultano irreperibili e senza fissa dimora, ma la loro identificazione ha consentito di chiudere il cerchio su una serie di episodi analoghi che avevano preoccupato diversi commercianti del centro. La Polizia Locale di Ravenna sottolinea il valore della videosorveglianza nel contrasto ai reati predatori.

Lorenzo Priviato